Además de la fotografía en la que se ve a ‘alias’ Sebastián con cuadros de exjefes guerrilleros, ahora se conoce su perfil de Facebook, en el que demuestra su cercanía con las disidencias de las Farc.

Su perfil es Sebastián JM. Sebastián, por el alias con el que se le ha conocido públicamente y como ha sido presentado frente a los medios de comunicación. Sin embargo, las iniciales JM han llamado la atención de las autoridades. Estas estarían relacionado con el frente Jaime Martínez, de las disidencias Farc y al que él pertenecería.

También conocido como el frente 14 de las disidencias de las Farc es señalado como el brazo operativo de los ataques en Cali, dirigido por alias ‘Marlon’ Vásquez, un subordinado de Iván Mordisco y responsable de varios ataques mortales previos que han infligido fuertes daños a la infraestructura policial y militar en la región. Este frente controla áreas estratégicas para el narcotráfico en la frontera de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

Aunque en redes sociales han publicado y imágenes en la que vinculan a este guerrillero como seguidor del Pacto Histórico, estas imágenes no aparecen actualmente en su Facebook.

De hecho, alias ‘Sebastián’ tiene varias publicaciones recientes en las que hace memes, reacciones a diferentes videos virales.

Hasta el momento, él es la única persona vinculada públicamente al atentado en Cali. Sobre el otro capturado no hay mayor información, pero también deberá entregar información.

Ahora los hechos apuntan a quién sería el autor intelectual de este atentado. Si bien todo apunta a la Jaime Martínez y a alias ‘Marlón’, las autoridades buscan dar capturas importantes que ayuden a dar con más cabezas principales de este atentado.

Con toda esta información encontrada en las redes sociales de alias ‘Sebastián’, las autoridades investigan si hay más personas con estas iniciales en redes sociales que los puedan vincular con otros frentes guerrilleros.

