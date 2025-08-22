Una nueva ola de terrorismo en Colombia ha dejado seis muertos y más de 70 heridos tras un ataque con bomba de camión cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali el pasado 21 de agosto de 2025. Las autoridades han detenido a alias ‘Sebastián’, supuesto miembro de las disidencias de las Farc, en relación con este atentado. El presidente Gustavo Petro señaló a ‘Sebastián’ como un operativo bajo el mando de alias ‘Marlon’, en la llamada “Junta del Narcotráfico”.

‘Sebastián’, cuyo nombre real aún no ha sido revelado por las autoridades, es identificado como un presunto miembro de las disidencias de las Farc, específicamente vinculado al grupo armado conocido como Frente Jaime Martínez, una de las facciones más violentas del Bloque Occidental de las disidencias. La versión es que operaba bajo la dirección de alias ‘Marlon’, quien funge como uno de los comandantes principales y hombre de confianza de alias Iván Mordisco, líder actual del Estado Mayor Central, la mayor fracción de disidentes de las antiguas Farc.

‘Sebastián’ es considerado un operador clave dentro de la estructura criminal porque se le señala como responsable logístico y operacional en ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en las acciones criminales de este jueves.

Luego del atentado, alias ‘Sebastián’ fue capturado por la comunidad del barrio La Base de Cali, mientras intentaba huir. Vecinos y comerciantes, alertados por las fuerzas de seguridad y reconocimientos visuales, lograron retenerlo hasta que fue entregado a las autoridades.

El mismo presidente Gustavo Petro respaldó la versión de que este hombre, que por las fotos se cree no supera los 22 años de edad, hace parte de las disidencias de las Farc. De hecho publicó una fotografía en la que se le ve vestido de camuflado y con una arma larga.

Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico pic.twitter.com/Oc9IUXo1c6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 22, 2025

Pero las fotos de alias ‘Sebastián’ que están provocando más indignación son unas en su casa. Allí, él tenía cuadros con fotografías de varios excabecillas guerrilleros de las extintas Farc. Jacobo Arenas, Manuel Marulanda Vélez y Raúl Reyes están en esta imagen:

Las imágenes provocan mucha indignación porque son hombres que históricamente le hicieron mucho daño al país con hechos de violencia, secuestros, atentados terroristas y muchas otras acciones que marcaron los años más violentos en la historia de Colombia.

La Fiscalía también informó que hay una segunda persona capturada por este atentado terrorista que, hasta el momento, dejó sin vida a 6 personas y heridas a otras 75. Sin embargo, sobre este otro implicado no hay fotografías ni mayores detalles.

Atentado en Cali: qué se sabe

La explosión de un camión bomba afectó viviendas, comercios y alarmó a varios sectores del norte de Cali. El puesto de Mando Unificado reportó los fallecidos y heridos, aclarando que varios ciudadanos fueron víctimas mientras transitaban por el área. En respuesta a este suceso, el gobierno nacional aumentó inmediatamente la seguridad en instalaciones militares y policiales del Valle del Cauca.

Según apuntó el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el ataque es una “reacción desesperada” de las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, tras perder rutas de narcotráfico en la región. Esto marca una escalada violenta reciente que preocupa por la seguridad regional.

Este ataque se suma a otra embestida ocurrida horas antes por el frente 36 del Estado Mayor Central contra un helicóptero policial en Antioquia, en la que murieron por lo menos 12 policías demostrando una coordinada ola de violencia por las disidencias de las Farc.

Alejandro Éder, alcalde de Cali, en respuesta a la violencia, ordenó la militarización de la ciudad para proteger a la población civil y ofrece una millonaria recompensa. Por su parte, el presidente Petro se desplazó a la ciudad para atender personalmente la emergencia y supervisar las investigaciones.

