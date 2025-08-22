Quienes viven en los municipios aledaños a Bogotá, saben lo difícil que es ir hasta la ciudad en horas pico, debido al alto tráfico, los accidentes o los distintos hechos que ocurren en un día normal y que afectan a miles de viajeros. Es por esta razón que se confirmó que el tren de Zipaquirá ya tiene fecha para ponerse en marcha y beneficiará también a habitantes de Cajicá y Chía.

No obstante, es bueno aclarar que no se tratará del Tren de la Sabana, el cual lleva años operando, sino de un nuevo y ambicioso proyecto que reduciría a minutos un trayecto que suele durar hasta dos horas y media, debido al duro trancón que se arma en la Autopista Norte, casi que a cualquier hora del día y por motivos hasta insignificantes, pero que conllevan que las personas gasten demasiado tiempo y lleguen tarde a sus trabajos, citas y lugares de estudio.

En el mes de octubre de 2025 se llevará a cabo la firma para la cofinanciación del tren de Zipaquirá, entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Cundinamarca, según confirmó la ministra de transporte, María Fernanda Rojas. Este sistema de transporte cubrirá un recorrido de 48 kilómetros y espera beneficiar a miles de cundinamarqueses que se mueven diariamente entre la Sabana y la capital colombiana.

Vamos a firmar en octubre el convenio de cofinanciación para el tren de Zipaquirá.

¿Cuánto tiempo se gasta de Zipaquirá a Bogotá?

La cercanía entre Zipaquirá y Bogotá es una de sus mayores ventajas, haciendo de esta ruta un trayecto rápido y accesible. El tiempo de viaje habitual entre ambos lugares se estima entre 1 hora y 1 hora y 30 minutos, dependiendo del medio de transporte elegido y las condiciones del tráfico. Esta fluidez en el desplazamiento no solo facilita el turismo hacia la famosa Catedral de Sal, sino que también permite a muchos residentes de la Sabana movilizarse diariamente por motivos laborales o académicos sin grandes contratiempos.

La conexión vial eficiente entre las dos localidades fomenta el intercambio cultural y económico, consolidando su relación como parte integral de la región metropolitana. La accesibilidad, por lo tanto, no es solo una cuestión de distancia, sino también de tiempo, y en este caso, es un factor clave que potencia la interconexión entre la capital colombiana y esta histórica ciudad salinera.

¿Cuánto vale el pasaje de Bogotá a Zipaquirá en flota?

El viaje desde la capital colombiana hasta el pintoresco municipio de Zipaquirá se ha convertido en una opción popular para locales y turistas que buscan una escapada de la rutina. Para aquellos que optan por el transporte público, la ruta en autobús, conocida coloquialmente como flota, ofrece una alternativa económica y accesible. El costo del pasaje oscila entre los 8.000 y 10.000 pesos, una tarifa que puede variar ligeramente dependiendo de la empresa de transporte y del punto exacto de partida.

La duración del trayecto es de aproximadamente una hora y media, aunque el tiempo puede fluctuar según las condiciones del tráfico, especialmente en las horas pico. Los autobuses parten de diferentes puntos de la ciudad, principalmente desde terminales y paraderos autorizados.

