Escrito por:  Redacción Nación
Ago 21, 2025 - 3:49 pm

En la tarde de este 21 de agosto empezaron a circular las imágenes de las explosiones en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

Los videos, ampliamente difundidos en redes sociales, evidencian que hay varios heridos, vehículos que quedaron sin varias de sus partes y una gran multitud de personas en los alrededores del lugar, buscando ayuda.

(Vea también: [Video] Momento en el que helicóptero de Policía cae por ataque en Antioquia: hay 6 policías muertos)

 

Lee También

Por ahora se desconoce cuál es el origen de los hechos, que ya deja reacciones desde distintos sectores. Por ejemplo, María Fernanda Cabal ha calificado las explosiones como un atentado terrorista.

 

Se espera que próximamente las autoridades emitan un pronunciamiento para conocer qué pasó en el lugar.

 

 

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.

LO ÚLTIMO