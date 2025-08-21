En la tarde de este 21 de agosto empezaron a circular las imágenes de las explosiones en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

Los videos, ampliamente difundidos en redes sociales, evidencian que hay varios heridos, vehículos que quedaron sin varias de sus partes y una gran multitud de personas en los alrededores del lugar, buscando ayuda.

Ciudadanos reportan que un vehículo estacionado cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez explotó repentinamente, causando daños en las inmediaciones y dejando heridas a varias personas. pic.twitter.com/ZMU7EiK9Dt — Pulzo (@pulzo) August 21, 2025

Por ahora se desconoce cuál es el origen de los hechos, que ya deja reacciones desde distintos sectores. Por ejemplo, María Fernanda Cabal ha calificado las explosiones como un atentado terrorista.

Llegan imágenes de las dos explosiones en Cali, cerca a la base aérea Marco Fidel Suárez. Varias personas heridas. Esto es el terrorismo en toda su capacidad ante un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos. pic.twitter.com/pXO4dutcXo — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 21, 2025

Se espera que próximamente las autoridades emitan un pronunciamiento para conocer qué pasó en el lugar.

Dios proteja a mi Colombia. Estoy justo en Cali y sucede esto, un posible atentado terrorista cerca a la base aérea. Duele mi país. pic.twitter.com/q8De3eWbzB — Karla Arcila (@Karlaarcila) August 21, 2025

