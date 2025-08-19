La semana pasada, tras sufrir un atentado que ha conmocionado a Colombia, el senador Miguel Uribe Turbay falleció. Este acontecimiento reabrió viejas heridas en el corazón de su hermana, María Carolina Hoyos Turbay, quien ya había despedido a su madre, Diana Turbay, víctima también de la violencia en 1991. En un emotivo texto de despedida para su hermano publicado en El Tiempo, Maria Carolina expresó no solo su profundo pesar por la pérdida, sino también dio detalles de lo que pasó en el funeral.

(Vea también: ¿Quién es la esposa del papá de Miguel Uribe? Le hicieron pedido con el pequeño Alejandro)

Miguel Uribe Turbay, asociado a una familia que ha visto más que su cuota de tragedia, se muestra como un guerrero en el testimonio de María Carolina. “Sostuvo su mano con valentía” reportó su hermana en las últimas semanas de vida del senador, donde se sometió a múltiples cirugías y soportó noches difíciles en la Fundación Santa Fe después del impactante atentado. Pese a sus luchas físicas, Miguel se mantuvo como figura de pilar: un padre amoroso, amigo leal, apasionado músico y líder innato. Pero, más allá del ámbito privado, Miguel también fue un líder público.

La muerte de Miguel Uribe Turbay ha abierto un hueco profundo en el tejido social y político de Colombia. Para su hermana, su ausencia representa no solo la pérdida de un ser querido, sino también un llamado al compromiso social y la continuidad de su labor. María Carolina preside la Fundación Solidaridad por Colombia, una organización sin ánimo de lucro que busca promover la justicia social a través de programas de educación, salud y empleo.

Lee También

“Nunca, nunca, nunca lo imaginé. Y mucho menos de la misma forma en que, hace 34 años, enterré a mi madre. Pensaba que lo lógico era que Miguel me despidiera a mí -soy catorce años mayor-, pero la vida y la violencia decidieron otra cosa”, dijo su hermana sobre su partida.

Sobre sus últimos días, María Carolina profundizó un poco en la lucha de su hermano: “Fue un verdadero guerrero: durante más de ocho semanas luchó por su vida en la Fundación Santa Fe, afrontando cirugías, noches interminables y sostenido por cadenas de oración que unieron a todo un país y conmovieron al mundo entero. En familia, celebramos una misa diaria durante más de mes y medio en el oratorio de la Fundación Santa Fe, todos los días, sin faltar ninguno, a las seis y media de la tarde”.

La política colombiana se tambalea con este evento que, según la Fiscalía, se trató de un magnicidio con motivaciones políticas. El asesinato de Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 durante una actividad política en Bogotá, dejando un mensaje poderoso y amedrentador. Hasta la fecha, seis personas han sido detenidas implicadas en el caso, siendo uno de ellos Elder José Arteaga, vinculado a las disidencias de las Farc y grupos relacionados con narcotráfico.

En palabras de María Carolina, este doloroso duelo no es un final, sino el paso hacia un territorio que deben cruzar juntos, apoyándose mutuamente y luchando contra las injusticias. El legado de Miguel sigue vivo y es el combustible que hoy mantiene a su familia, sus amigos y la sociedad colombiana en la lucha por un futuro más seguro y justo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.