Hace 29 años inició la relación entre Miguel Uribe Londoño y Delia Jaramillo Hoyos, quienes hasta hoy permanecen juntos y hace pocos días despidieron a Miguel Uribe Turbay.

Jaramillo estuvo captada en las imágenes que dejó el sepelio y hasta ese día había sido una figura que muchos desconocían en la historia de vida del senador, pero que, en voces de María Claudia Tarazona, fue una de las más importantes en su historia.

(Vea también: Asesinato de Miguel Uribe Turbay da giro por delicada situación con la Fiscalía: “13 días antes”)

La esposa del fallecido senador, durante el discurso con el que despidió a quien fue su pareja por nueve años, resaltó el papel de Delia Jaramillo en su vida y le hizo una emotiva petición relacionada con su hijo Alejandro.

Lee También

“Delia, la mamá que Miguel tuvo la fortuna de tener en su vida. Miguel te amó y tuvo una inmensa gratitud por ti al haberlo acompañado y amado tantos años de su vida. Hoy te pido que me guíes y me acompañes a criar a Alejandro, mi hijo. Gracias por amarlo de la manera que lo haces y por acoger a mis hijas como tus nietas”, dijo María Claudia Tarazona desde el atril de la Catedral Primada.

(Vea también: [Video] Susto que vivieron las hijas de Claudia Tarazona en pleno funeral de Miguel Uribe)

En respuesta a estas palabras, Jaramillo asintió y soltó lágrimas. Había conocido al senador cuando él tenía 11 años y desde entonces lo acompañó durante la adolescencia y posteriormente, en toda su trayectoria profesional y personal.

¿Quién es Delia Jaramillo, la esposa de Miguel Uribe Londoño?

De 68 años, Delia Jaramillo es oriunda de Chinchiná, Caldas, pero criada en Cali.

De acuerdo con Semana, su vida profesional estuvo ligada al mundo de la moda en Colombia. Se desempeñó como diseñadora, también fue propietaria de una empresa de confecciones.

Lee También

Sin embargo, tuvo también un paso por cargos administrativos. En el Intercontinental de Medellín fue directora de mercado.

En los años ochenta, modeló con el actor colombiano Danilo Santos y Marlene Henríquez Lux, la primera top model colombiana.

En cuanto a su relación con Miguel (padre), se conoce que esperaron 20 años para casarse. Lo hicieron de común acuerdo y con la condición de que sería cuando Miguel Uribe Turbay lo hiciera. Cuando el senador se comprometió por lo civil, un mes después lo hicieron Delia Jaramillo y Miguel Uribe Londoño.

La relación se dio cinco años después de la partida de Diana Turbay, madre de Miguel Uribe Turbay, asesinada en medio de un rescate tras su secuestro a manos de Pablo Escobar.

En palabras de cercanos a la familia Uribe Tubay, citadas por Semana, la relación de Delia Jaramillo con Miguel Uribe fue cercana. Según otros testimonios, también estuvo acompañando todo el proceso del senador desde el día del atentado, hasta que se confirmara su muerte.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.