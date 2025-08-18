El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay empieza a perfilar un duro panorama judicial para los implicados. Son seis las personas que están en el ojo del huracán por el magnicidio, incluyendo a alias ‘Tianz’, el sicario que fue capturado a pocas cuadras de la escena del crimen.

Según El Tiempo, los seis procesados pasaron de ser investigados por tentativa de homicidio agravado a ser coautores de homicidio agravado, lo que eleva las posibles condenas hasta los 60 años de prisión.

En este caso, solo el menor de edad señalado de ser el sicario tendría un tratamiento distinto: enfrentaría una pena de 8 años en un centro de reclusión especial. Cabe resaltar que alias ‘Tianz’ podría conocer su condena el próximo 27 de agosto.

Qué pasará con los señalados por la muerte de Miguel Uribe

El resto de los implicados, entre ellos Elder José Arteaga, alias ‘el Costeño’ o ‘Chipy’; Katerine Martínez, alias ‘Gabriela’; William González Cruz, alias ‘El viejo’; y Christian González Ardila, deberán responder ahora por un delito más grave que inicialmente se contemplaba.

Según el mismo medio, mientras Uribe Turbay permanecía con vida, las discusiones judiciales giraban en torno a penas de 40 años por tentativa de homicidio.

El otro delito que se tendría en cuenta en el caso Miguel Uribe

Sin embargo, tras su fallecimiento, la Fiscalía recalificó los cargos y las condenas podrían ser significativamente mayores, pues ya se habla de un homicidio en pleno.

El abogado de la familia Uribe Turbay, además, insiste en que a los procesados también se les impute el delito de terrorismo, lo que aumentaría todavía más el alcance de las sanciones judiciales, según el rotativo mencionado anteriormente.

