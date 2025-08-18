La investigación por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay continúa avanzando con nuevos giros judiciales.

Tras su asesinato, seis personas fueron imputadas como coautoras de homicidio agravado y enfrentan penas de hasta 60 años de cárcel, mientras que el sicario menor de edad solo cumplirá ocho años en un centro especial.

La Fiscalía, apoyada en el testimonio de un testigo protegido, ha cerrado el cerco sobre dos presuntos intermediarios que habrían conectado a los autores intelectuales con los sicarios. Estos hombres, cuya identidad se mantiene bajo reserva, son objeto de seguimientos en Cali y Caquetá, regiones señaladas como claves en el caso, detalla El Tiempo.

Uno de los supuestos intermediarios ha llamado la atención por su comportamiento en redes sociales.

Se conoció que, pocos días después del crimen, publicó una foto mostrando un Rolex avaluado en 56 millones de pesos, lo que para los investigadores constituye un posible desafío a las autoridades, añadió ese medio.

Se indaga si este reloj está relacionado con los recursos pagados por el atentado. Además, persisten dudas sobre la no vinculación de alias ‘David’, un socio criminal del ‘Costeño’, a quien se señala de presionar la ejecución del ataque.

La familia de Uribe Turbay exige que el crimen sea declarado de lesa humanidad y que se imputen cargos adicionales de terrorismo.

