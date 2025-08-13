Benjamín Netanyahu expresó su pesar por el fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien murió este lunes 11 de agosto, dos meses después de resultar herido en un atentado ocurrido el pasado 7 de junio.

(Vea también: “Sabemos quién”: papá de Miguel Uribe lanza certeras palabras a responsable de la muerte de su hijo)

En un mensaje publicado en su cuenta oficial, Netanyahu dijo que tanto él como su esposa, Sara, recibieron con profunda tristeza la noticia de la muerte del congresista, que permaneció hospitalizado durante dos meses luchando por su vida.

Miguel Uribe Turbay, “Un verdadero amigo de Israel”

Netanyahu destacó la cercanía de Uribe con el Estado de Israel y con la comunidad judía en Colombia, calificándolo como “un verdadero amigo” de ambas naciones.

“Miguel fue un verdadero amigo de Israel y de la comunidad judía de Colombia. Su asesinato fue un crimen atroz contra la democracia”, manifestó el premier.

(Vea también: “Casi lo logramos”: el lamento del médico Fernando Hakim en funeral de Miguel Uribe)

Condolencias a Colombia y rechazo al crimen de Miguel Uribe

Netanyahu también aprovechó su mensaje para enviar un saludo solidario a los familiares del senador y a todo el pueblo colombiano en medio del duelo.

“Extiendo mis más sinceras condolencias a su familia y al pueblo de Colombia en este momento difícil”, escribió, subrayando la gravedad del crimen que le costó la vida al legislador.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.