En medio de las exequias de Miguel Uribe Turbay, llevadas a cabo en la Catedral Primada de Colombia, Jerónimo Uribe, hijo menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se pronunció sobre la pérdida del senador y precandidato presidencial.

En diálogo con El Colombiano y otros medios, visiblemente afectado, expresó que, en su opinión, quien debería estar allí despidiéndolo sería su padre.

Jerónimo recordó que su padre siempre tuvo un profundo respeto y afecto por Miguel Uribe, reconociendo en él cualidades humanas y políticas que lo hacían destacar entre sus contemporáneos.

“Mi papá veía en Miguel a un líder que podía unir al país, un hombre con la capacidad de tender puentes y de trabajar por todos, sin importar las diferencias. Él debería estar aquí acompañando a la familia, y yo vengo en su nombre a transmitir todo nuestro cariño y solidaridad”, agregó.

Durante la ceremonia, Jerónimo se mostró cercano a la familia del fallecido, intercambiando abrazos y palabras de consuelo con su esposa, María Claudia Tarazona, y otros allegados. Su presencia, en representación del expresidente, fue interpretada como un gesto de respaldo y afecto hacia la memoria de Miguel Uribe y hacia quienes hoy lloran su partida.

El hijo menor de Álvaro Uribe insistió en que la pérdida del senador no solo es un golpe para sus seres queridos, sino también para el país. “Se va un líder joven, con ideas, con proyectos y con un compromiso enorme por Colombia. Eso nos duele a todos”, concluyó.

El funeral de Miguel Uribe Turbay reunió a figuras políticas de distintas corrientes, familiares, amigos y ciudadanos que quisieron rendirle homenaje, en un ambiente de tristeza, pero también de reconocimiento por su legado y vocación de servicio.

¿Qué le dijo Álvaro Uribe Vélez a Miguel Uribe?

