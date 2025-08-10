El intercambio de opiniones tuvo lugar en la plataforma X (antes Twitter), luego de un trino del presidente Gustavo Petro en el que rindió homenaje al político asesinado Manuel Cepeda Vargas, padre del actual senador Iván Cepeda, y condenó el genocidio de la Unión Patriótica.

La respuesta de Jerónimo Uribe no se hizo esperar y señaló al presidente de respaldar lo que denominó un “narcocialismo” y de contribuir a la impunidad de grupos criminales.

Y es que el mensaje de Petro, cargado de emotividad, recordaba a Manuel Cepeda Vargas como un senador valiente, periodista comprometido y marxista convencido, asesinado en 1994 por fuerzas militares “enceguecidas por la venganza y el adoctrinamiento”.

En el trino, el jefe de Estado no solo lamentó la pérdida de su amigo, sino que denunció el genocidio de la UP, un partido político que, según él, sufrió el asesinato de más de 6.000 de sus militantes.

Incluso, Petro aprovechó para anunciar que el Estado colombiano pedirá perdón desde Santa Marta por el “genocidio político” y llamó a las Fuerzas Armadas a adoptar una doctrina basada en “los valores de la humanidad”.

Jerónimo Uribe estalla contra Gustavo Petro

La reacción de Jerónimo Uribe fue contundente y cargada de fuertes palabras, pues calificó lo escrito por Petro como “poesía” que encubre un supuesto “narcocialismo” responsable de reclutar niños y de permitir la impunidad de figuras como ‘alias Tornillo’ en el Congreso.

El hijo del expresidente también calificó al presidente de ser aliado del cártel de los Soles en Venezuela y de promover una política que ha incrementado la producción de coca en Colombia “13 veces más que en 2010”.

Además, señaló que Petro usa la ironía para “instigar violencia y criminalizar a la oposición”, comparando su actuar con un supuesto “manual del narcocialismo” y recordando un intento de asesinato contra el senador Miguel Uribe Turbay.

Su poesía se estrella contra un NARCOSOCIALISMO que reclutó a más de 18 mil niños. Usted y Cepeda contribuyeron a que alias tornillo y el NARCOSOCIALISMO esté impune en el congreso. Usted es aliado del NARCOSOCIALISMO en Venezuela, es decir, aliado del cártel de los Soles. Su… https://t.co/wfnxC54rIE — Jerónimo Uribe (@jeronimoauribem) August 9, 2025

Cabe recordar que este nuevo encontrón entre la familia Uribe y Gustavo Petro se da en el marco de la condena que recibió el exmandatario colombiano de 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraudo procesal en el que Iván Cepeda está involucrado como demandante.

