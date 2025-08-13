Con un tono distinto al de María Claudia Tarazona, viuda del senador, que centró sus palabras en un homenaje familiar, Uribe Londoño aprovechó para resaltar el papel de su hijo en el Centro Democrático.

(Vea también: “Ante un féretro se burlan de la justicia”: Petro, al Centro Democrático por atacar a la UP en funeral de Miguel Uribe)

El padre que despidió a su hijo recordó el compromiso del senador por erradicar la violencia en Colombia, un propósito marcado por la tragedia personal que vivió hace más de tres décadas con el asesinato de Diana Turbay, madre del precandidato.

En su intervención, Miguel Uribe Londoño enfatizó: “Estamos en la obligación de enaltecer y cumplir el objetivo al que dedicó su vida: construir una Colombia sin violencia”. Subrayó que la seguridad fue la bandera principal de su hijo y que sin ella no habrá paz ni desarrollo para el país.

Además, llamó a los presentes a unirse con determinación a la causa de la paz y a respaldar en los próximos meses un liderazgo que continúe el legado de Miguel Uribe. “Sin seguridad nunca habrá paz. Sin seguridad nunca habrá nada. Sin seguridad no habrá una Colombia posible. Colombianos, luchemos todos por esa causa”, sentenció.

Padre de Miguel Uribe Turbay lanzó duras palabras en el funeral de su hijo

En uno de los puntos más relevantes de su intervención, Uribe Londoño descargó la responsabilidad por el asesinato de su hijo sobre las manos oscuras que dieron la orden.

Aseguró que millones de colombianos tendrán que “cargar con un profundo dolor” por el resto de sus vidas y, sin decir nombres puntuales, apuntó contra los que no velaron por la seguridad de su hijo.

“Esta guerra tiene culpables y responsables, lo sabemos. No tenemos ninguna duda de dónde viene la violencia. No tenemos duda de quién la promueve. No tenemos duda de quién la permite”.

Y remató pidiendo unión para hacer frente: “Tenemos que plantar cara a esto y decir no más, no más, no más”.

