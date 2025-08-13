Una vez finalizó el discurso de María Claudia Tarazona, el féretro con el cuerpo de Miguel Uribe Turbay fue trasladado hacia el carro fúnebre a las afueras de la Catedral Primada, en el centro de Bogotá.

Allí, seguidores del precandidato presidencial hicieron presencia hasta llenar la Plaza de Bolívar. Mientras se daba el traslado, se escuchó a las personas gritar “Asesino”, “Petro lo mató”, “Miguel no murió, Petro lo mató” y “Fuera Petro”, según reportaron periodistas de Pulzo que se encontraban en el lugar y también como quedó registrado en videos que circulan en redes sociales.

Una vez el féretro fue puesto en el carro fúnebre, se dispuso la caravana rumbo al Cementerio Central, en donde reposará el cuerpo de Miguel Uribe Turbay. Allí, hasta ahora se sabe que será enterrado cerca de Gilberto Alzate Avendaño.

Cabe resaltar que en este lugar también permanece el cuerpo de Luis Carlos Galán.

Discurso de María Claudia Tarazona

En sus palabras, la esposa del senador inició agradeciendo al equipo médico de la Fundación Santa Fe por “su profesionalismo y la compasión mostrada”.

“Sin la presencia de Dios en nuestras vidas hubiera sido imposible soportar este terrible dolor. La muestra de amor más grande de Miguel hacia mí fue haber resistido a semejante brutalidad para darme el tiempo necesario de prepararme con Dios y la Virgen para su muerte. Ese fue el momento más desgarrador de mi vida”, agregó Tarazona.

Así mismo, alertó la grave situación de violencia por la que atraviesa el país y envió un mensaje de esperanza.

“Nuestro país vive los días más oscuros, tristes y dolorosos. El mal más grande parece apoderarse de todos los rincones. La desolación y la desesperanza parece que nos invaden, pero no, no podemos perder la esperanza, no podemos bajar la cabeza. La muerte de Miguel, de cientos de policías, militares y personas decentes que mueren a causa de la violencia, no puede quedar en vano”, enfatizó.

El adiós de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe

Finalmente, Tarazona habló directamente a quien fue su esposo por varios años, con la voz entrecortada y con palabras cargadas de amor, que terminaron por conmover a quienes estaban en el recinto.

“Amor de mi vida, mi gran amor, gracias por estos años de felicidad absoluta, por amarme de la forma más intensa y maravillosa que jamás hubiera podido imaginar. Gracias por tu sonrisa que ilumina mi alma y transformaba todo. Tu disciplina, fortaleza, templanza y determinación son inigualables. Colombia hoy se priva de un ser superior, excepcional. Miguel, te voy a amar cada día de mi vida hasta que llegue mi momento de encontrarme contigo en el cielo”, concluyó.

