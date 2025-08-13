En un acto cargado de dolor y amor, María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, conmovió a Colombia con un estremecedor discurso durante las exequias de su esposo en la Catedral Primada.

Frente a una Catedral Primada abarrotada de familiares, amigos, líderes políticos y ciudadanos, Tarazona se quebró al despedir al amor de su vida.

“Gracias por estos años de felicidad absoluta, por amarme de la manera más intensa y maravillosa que jamás habría podido imaginar. Gracias por tu sonrisa que ilumina mi alma”, expresó entre lágrimas.

Tarazona destacó el legado de Uribe Turbay, asegurando que “Colombia hoy se priva de un ser superior, que sin duda hubiera cambiado la historia de Colombia para siempre”.

En un tono de esperanza, prometió honrar su memoria: “Cumpliré mi promesa de darle a Alejandro y a las niñas una vida llena de amor y felicidad”.

Tarazona cerró su intervención con una declaración que caló hondo: “Esposo mío, mi vida entera, amor lindo, gracias por tu vida, tu amor y tu sacrificio por Colombia. Te amaré por el resto de mi vida hasta que llegue mi momento de encontrarme contigo en el cielo”.

Tras las exequias, los restos de Uribe serán trasladados al Cementerio Central para una ceremonia íntima de sepultura.

El atentado contra Uribe Turbay, perpetrado por un sicario de 15 años en el parque El Golfito, dejó al senador con tres disparos, dos en la cabeza y uno en la pierna.

Tras varias cirugías y un reciente episodio de hemorragia cerebral, su lucha culminó en la Fundación Santa Fe, evocando la tragedia de su madre, Diana Turbay, asesinada en 1991.

La investigación, que apunta a las disidencias de la ‘Segunda Marquetalia’, ha procesado a seis implicados, pero aún busca a los autores intelectuales.

