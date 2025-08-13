El centro histórico de Bogotá se transformó en un fortín de seguridad debido a los servicios funerarios del senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay. Según declaraciones del comandante operativo de la Policía de Bogotá, el coronel Álvaro Mora, se ha desplegado un contingente de alrededor de 600 policías y más de 1.000 funcionarios entre gestores de convivencia y especialistas en seguridad y movilidad para garantizar la tranquilidad del evento.

Precisamente, en medio de la eucaristía que se llevó a cabo en la catedral primada de Colombia, hubo detalles particulares como la presencia de algunas personalidades que estuvieron en dicho recinto. Tres de ellos fueron los expresidentes Juan Manuel Santos, César Gaviria y Ernesto Samper, quienes incluso se sentaron juntos en la catedral primada de Colombia, como pudo constatar la cámara de Pulzo.com.

De hecho, hubo un detalle particular en medio del saludo de los expresidentes, pues en la parte de atrás estaban sentados los hijos de Álvaro Uribe, Tomás y Jeronimo, quienes decidieron no saludar al expresidente Juan Manuel Santos, quien tuvo una confrontación por redes sociales con el líder del Centro Democrático, quien lo tildó de “hipócrita”

La ciudadanía que no pudo acceder a la iglesia tuvo la oportunidad de seguir las honras fúnebres a través de pantallas colocadas alrededor de la Catedral Primada de Colombia, lugar donde se llevó a cabo la mayor parte del funeral. La Plaza de Bolívar, ubicada en el corazón de Bogotá, estuvo cercada con vallas, debido al protocolo de seguridad implementado para la ocasión.

Personal especializado en explosivos de la Sijín de Bogotá y funcionarios estadounidenses se sumaron a las labores para garantizar la tranquilidad. De hecho, se pudo corroborar la presencia confirmada de Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU, que se encuentra en Colombia, acompañado de su avanzada de seguridad que ya había realizado una verificación previa del área.

