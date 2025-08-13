Este miércoles 12 de agosto es un día triste para Colombia, ya que se llevará a cabo el último adiós del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá.

De hecho, se llevará a cabo la misa exequial en la Catedral Primada y allí se presentará, en un evento emotivo y respetuoso, el cantante Yuri Buenaventura, quien entonará su canción ‘El Guerrero’, la cual se ha relacionado mucho con los temas políticos complicados en el país, especialmente el asesinato de Luis Carlos Galán.

Por qué sonará ‘El Guerrero’ en las exequias de Miguel Uribe Turbay

En una entrevista con Caracol Radio, Buenaventura confesó que aunque nunca fue muy amigo del senador, sí lo conoció y este tema musical era de sus gustos.

“A él le gustaba esa canción. A él le gustaba mucho la música. La familia me llamó y me dijo ‘Yuri, es canción le gustaba mucho a Miguel, ¿tú la puedes cantar?’ Les dije que claro que sí. Yo hablé con Francia Márquez y le dije que iba a cantarle a Miguel. Le dije que más allá de que el país esté polarizado y me dijo que yo voy a estar allí. Y le dije: ‘yo quiero abrazarla porque nuestras posiciones políticas o nuestra visión de una sociedad no puede llevarnos a tanto odio'”, dijo el cantante.

Así las cosas, sobre la 1:00 de la tarde se llevará a cabo esta interpretación musical al interior de la Catedral Primada, en donde se llevará a cabo la despedida al senador antes de su entierro, que será algo mucho más privado y familiar.

Qué significa la canción ‘El Guerrero’

Esta canción tiene más de 10 versiones y se ha usado ampliamente en el ámbito político, tanto en el asesinado de Galán como en la desaparición de la hija de la exsenadora Piedad Córdoba. Además, se la cantó a Hugo Chávez y fue utilizada por Germán Vargas Lleras en activación política hace unos años.

Sin embargo, Buenaventura aseguró que esta canción no es para ninguna persona en particular, sino para todo aquél que se sienta guerrero al tratar de ayudar a la sociedad.

“Para mí el guerrero son todas las personas, los hombres dignos o el que sienta así, que es capaz de levantarse a luchar por sus sueños cada día. A mí me duele mucho cuando se generan esos rumores sobre la pertenencia de una obra artística. Estamos polarizando todo y es muy peligroso para una sociedad que todo sea así, hasta una canción”, dijo en su momento Yuri Buenaventura.

Cuándo salió ‘El Guerrero’ de Yuri Buenaventura

Cabe recordar que esta canción salió en el año 2003 en el álbum ‘Vagabundo’, el cual cuenta con 16 temas, entre los que destacan también ‘Mi América’, ‘Palo y Cuero’ y más.

Ahora, vale la pena destacar que en su versión original no era instrumental ni solemne, sino más tropical con un ritmo salsero mucho más marcado. Esta es la primera versión de este tema:

