A propósito de los detalles que se conocen sobre el asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá, no pasa desapercibido que el último mensaje que dejó en sus redes sociales tuviera relación precisamente con el interés de quienes buscan aprovecharse en ocasiones de la bondad de las personas.

Sigue a PULZO en Discover

La historia en cuestión fue publicada sobre las 10:20 de la mañana del martes 2 de diciembre de 2025, poco antes de que sucediera la tragedia que acabó con la vida del creador de contenido experto en motos.

Casi como una premonición, Bossard expuso su molestia en Instagram por los malos comportamientos contra las personas amables, previo al atraco que desembocó en su fatídico deceso en un caso de inseguridad que mostró cómo fue blanco de delincuentes, a pesar de su buena actitud.

“Hey ‘brother’, mientras camino a la oficina tiro un ‘facto’ y me voy. Aquí, en Colombia, es impresionante como la gente confunde ser decente con ser ‘culo de hue…’, o sea, la gente quiere aprovecharse de ti porque eres decente. No entiendo”, afirmó desde sus redes sociales.

La grabación se llevó a cabo en las calles de Bogotá y se convirtió en el mensaje final que soltó poco antes a que fuera víctima de un episodio de robo y ataque personal.

Esta es la imagen de entrada con la última publicación en sus historias, donde ya es imposible observar este mensaje del barranquillero:

La publicación de Bossard no pasa desapercibida en medio de la particular coincidencia con su situación posterior si se tiene en cuenta que la mayoría de contenido que él creaba era sobre motos y no sobre temas personales o molestias sobre la sociedad en general.

La cuenta de Instagram de Bossard tiene 3028 seguidores, luego de 226 publicaciones en su espacio principal (sin contar las historias, que solo duran un día), lo que deja en evidencia su disciplina frente al tema que empezó en 2017.

¿A qué se dedicaba Jean Claude Bossard, asesinado en Bogotá?

Jean Claude Bossard tenía 29 años y fue asesinado en un intento de hurto al norte de Bogotá en diciembre de 2025. Su familia lo describe como alguien de múltiples facetas, con estudios y con gusto por la vida social activa.

Por formación, era administrador de empresas. Desde 2023 trabajaba en el sector financiero y comercial en la capital, lo que sugiere que desarrollaba labores administrativas o de oficina.

Además, en 2018 se desempeñó como coordinador de logística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, celebrados en Barranquilla, una tarea que implicaba organización de eventos, logística y manejo administrativo en un evento de gran escala.

Paralelamente a su vida profesional, Bossard había incursionado como creador de contenido en redes sociales. Se le conocía en Instagram como ‘influñencer de confianza’, y en sus publicaciones combinaba su gusto por las motocicletas con reflexiones personales.

Sus allegados también mencionan que tenía varias líneas de actividad: su padre dijo que tenía “tres o cuatro líneas de negocios”, una referencia a que participaba en diferentes emprendimientos, lo que evidencia un espíritu emprendedor.

El joven asesinado en Bogotá representaba una combinación de profesional joven con estudios en administración, trabajador en el sector comercial-financiero, con experiencia logística en organización de eventos importantes, emprendedor con negocios propios y creador de contenido en redes.

Esa versatilidad fue justamente lo que sus amigos y familiares destacaban: alguien dinámico, con sueños, gustos simples, como el motociclismo, y con aspiraciones de desarrollo. Al final, todo eso queda para el recuerdo de una persona cuyo carisma era más que evidente en redes sociales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.