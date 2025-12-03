El asesinato de Bossard, durante un intento de atraco en el norte de Bogotá, conmocionó al país por el hecho de que se dio a plena luz del día en lo que se caracteriza como una de las zonas más lujosas en el norte de la ciudad.

El padre del joven, quien lleva el mismo nombre de su hijo, habló sobre una triste coincidencia que se dará en los días venideros.

“Cumplía 30 años el próximo viernes y desafortunadamente, como se están dando las cosas, ese día lo vamos a enterrar. Mi hijo, mi compañero, tenía 29 años, era bachiller del colegio Alemán de Barranquilla, era piloto, estudió administración de empresas y le gustaba las motocicletas, él salía mucho a recorrer el país. Era un hombre bueno, no tenía vicios, tenía su novia y vivía haciendo sus cosas, vendiendo sus seguros y haciendo sus negocios que hacía para todo y hoy lo perdimos por esta inseguridad de país”, apuntó el hombre en Noticias Caracol.

Cómo fue el crimen de joven en el norte de Bogotá

Una balacera ocurrida en la tarde del 2 de diciembre en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, dejó dos personas muertas (Bossard y un delincuente) y un sujeto capturado.

El hecho se presentó cuando dos delincuentes que se movilizaban en motocicleta interceptaron al joven con la intención de robarle su celular.

La víctima, identificada como Jean Claude Bossard, era un joven de 29 años oriundo de Barranquilla, estudiante de noveno semestre y creador de contenido con más de 2.300 seguidores en Instagram. Al resistirse al hurto, los ladrones le dispararon en dos ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Tras el ataque, un patrullero de la Policía que se encontraba cerca reaccionó y se enfrentó a los delincuentes, logrando abatir a uno de ellos e incautar el arma de fuego y la motocicleta utilizada en el asalto.

El otro implicado, un menor de 16 años, fue herido y capturado; actualmente recibe atención médica bajo custodia.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, estos mismos delincuentes ya habían tenido un enfrentamiento con la autoridad el pasado 10 de noviembre.

Por eso, la zona había sido priorizada con controles policiales debido al aumento de robos reportados por la comunidad en los últimos días.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.