Jean Claude Bossard, un joven universitario de 29 años, murió en un intento de robo el martes 2 de diciembre de 2025, alrededor de la 1:30 p. m. La víctima, estudiante de administración de empresas y oriundo de Barranquilla, cursaba su noveno semestre en Bogotá. El crimen ocurrió en un contexto de violencia urbana que preocupa a las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Último video de joven asesinado en intento de robo en Bogotá: “La gente quiere aprovecharse”)

El hecho se presentó en la calle 108 con carrera 19, en Usaquén. Dos hombres armados en una motocicleta abordaron a Bossard para robar su teléfono y otras pertenencias. Durante el forcejeo, recibió dos disparos con un revólver calibre 22.

La Policía Metropolitana respondió en el lugar. Un uniformado que estaba cerca abrió fuego contra los responsables, lo que permitió abatir al conductor de la motocicleta y dejar herido al segundo atacante. La reacción policial permitió recuperar el arma y asegurar la zona.

Lee También

Este fue el último mensaje de joven asesinado en intento de robo en Bogotá. pic.twitter.com/PNspO2qUsV — Pura Censura Oficial (@PuraCensuraOf) December 3, 2025

¿De dónde era joven asesinado en intento de robo y de dónde proviene su apellido?

De acuerdo con información proporcionada por Noticias Caracol, la víctima cumpliría 30 años el próximo viernes 5 de noviembre, un detalle más que causa indignación sobre el caso.

Aunque nació en Barranquilla y estudió en el Colegio Alemán de esa ciudad, antes de mudarse a la capital, de acuerdo con el canal, su padre es francés (de ahí el origen de su apellido) y vive en la capital del Atlántico.

Por otra parte, de acuerdo con El Tiempo, Bossard era estudiante de administración de empresas, creaba contenido, practicaba motocross y le gustaba el karting.

Menor de edad le habría disparado a Jean Claude Bossard

El segundo implicado, un menor de 16 años, fue capturado con una herida en el brazo y llevado a un centro médico antes de ser entregado a autoridades competentes. Según información citada por Infobae, el menor fue quien accionó el arma contra Bossard. Su participación evidencia un patrón creciente de delincuencia juvenil.

La Policía indicó que este mismo grupo ya había estado involucrado en un enfrentamiento con uniformados el 10 de noviembre, del cual logró escapar. El caso reabre el debate sobre el impacto de estructuras delictivas que incluyen a menores y que operan en varios puntos de Bogotá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de S E R P I E N T E (@serpiente.moto)

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: