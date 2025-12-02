Un nuevo caso de inseguridad sacudió al norte de Bogotá este martes 2 de diciembre sobre la 1:30 p. m., luego de que un intento de hurto desencadenara un enfrentamiento a tiros que dejó dos personas muertas y un capturado.

(Lea también: Aparece video minutos después del presunto robo que dejó un muerto en norte de Bogotá)

El caso ocurrió sobre la avenida 19 con calle 108. De acuerdo con el reporte del brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima era un joven de 29 años, estudiante de noveno semestre de Administración de Empresas.

El joven caminaba de norte a sur por la avenida 19 cuando fue abordado por dos delincuentes que pretendían robarle el celular. Al intentar oponerse al atraco, los asaltantes le dispararon en dos ocasiones, dejándolo gravemente herido en plena vía pública. Aunque recibió primeros auxilios, murió en el lugar.

“Individuos que se desplazaban intentaron hurtar a una persona de 29 años. Lamentablemente, opuso resistencia y estos delincuentes le dispararon en dos ocasiones”, señaló el alto oficial.

🔴 Reportan un muerto en el norte de Bogotá en presunto caso de robo. Cra 19 con calle 106 tuvo que ser acordonada mientras hacen el levantamiento del cuerpo. ⚠️ Al parecer, hubo cruce de disparos en este punto de la ciudad. pic.twitter.com/jZJmdeXtjV — Pulzo (@pulzo) December 2, 2025

Atracadores del robo en Usaquén, Bogotá, habían protagonizado otra balacera

El brigadier general Cristancho confirmó que uno de los sujetos implicados tiene 16 años y presenta una herida en el brazo, producto del cruce de disparos. El otro, quien fue abatido, tendría entre 25 y 30 años, y está siendo identificado por las autoridades.

La Policía reveló un hecho preocupante: los mismos sujetos ya habían sido enfrentados por la Policía el pasado 10 de noviembre, también en circunstancias que derivaron en intercambio de disparos.

“Hubo un enfrentamiento con estos delincuentes el pasado 10 de noviembre. En esa ocasión también hubo intercambio de disparos”, detallaron las autoridades.

