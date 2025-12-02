La inseguridad en Bogotá en apenas dos días de diciembre se ha incrementado con los casos de balaceras, robos y asesinatos que se han presentado en diferentes zonas de la ciudad. Al tiroteo que hubo en una joyería de un centro comercial en Chapinero, donde robaron joyas en más de 300 millones de pesos, se sumó el presunto caso de hurto en la 19 con 106 que terminó con una persona muerta, según informaron a Pulzo.com.

En los videos se ve que el cuerpo de una persona sin vida está en el piso y cubierta con una capa azul, lo que obligó a las autoridades a hacer el cierre temporal de la 19, mientras se hace el levantamiento del cuerpo.

Por ahora, una de las versiones, que está sin confirmar, le contó a Pulzo lo que habría sucedido en el norte de Bogotá: “Todo apunta a que una persona lo estaban atracando y le dispararon, por lo que quedó herido sobre la vía. Luego, los dos atracadores escapan y se estrellan más adelante. El conductor se estrella frente a la calle 15, él muere y el parrillero sale corriendo y, al parecer, lo capturan en la 116 con 19. Hay muchos policías en el punto”.

Información en desarrollo…

