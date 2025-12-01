El pasado 30 de noviembre de 2025 en la tarde el centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga fue el escenario de un percance que produjo pánico entre quienes se encontraban haciendo sus compras: un intento de robo en una prominente joyería del cuarto piso, que terminó trágicamente con la muerte del Intendente Jefe Freddy Leal Briceño, según informó El Tiempo.

Según informó la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los implicados en este hecho delictivo procedían en su mayoría de la región del Atlántico, más exactamente desde Barranquilla. “La banda mantenía un modus operandi muy preciso. Mientras algunos ingresaban al centro comercial para ejecutar el robo, otros aguardaban en una camioneta en el exterior, dispuestos a huir con la mercancía robada”, explicó el general William Quintero en rueda de prensa.

Cómo fue el robo en joyería de Bucaramanga

Al acceder a la joyería, los delincuentes consiguieron sustraer una bolsa con una considerable cantidad de joyas de oro. No obstante, la intervención oportuna de Leal Briceño frustró el millonario robo. El Intendente Jefe fue quien se interpuso valientemente al frente de este grupo criminal, pero lamentablemente no sobrevivió a los disparos que le propinaron los delincuentes, de acuerdo con el rotativo.

Quiénes son los capturados por asalto a joyería en Bucaramanga

A pesar de la tragedia, cinco de los ladrones fueron capturados. Dos de ellos son mujeres: Adrianis González Garavito y Karina Criado Puramejo, ambos de 27 años y con antecedentes por porte ilegal de armas. Los otros tres hombres—Orlando José Cabrera, Antonio José Felipe Sánchez y Víctor Manuel Suárez—, también fueron capturados, aunque Suárez, identificado como líder de la banda, falleció durante el enfrentamiento, según el informe periodístico.

#ATENCIÓN 🚨 | Revelaron identidades de la banda que ocasionó balacera en centro comercial de Bucaramanga. La Policía Metropolitana confirmó las identidades de los seis miembros neutralizados durante el operativo, y confirmó que hay seis delincuentes más prófugos. – Adrianis… pic.twitter.com/glkJxGhJbu — Santander Se Conecta (@SanSeConecta) November 30, 2025

El general Quintero aseveró, visiblemente afectado, que Leal Briceño falleció en cumplimiento de su deber y lo calificó como un “héroe de la patria”. El incidente alertó a las autoridades locales y nacionales sobre la inseguridad que golpea a Bucaramanga, especialmente en lugares públicos, de acuerdo con el periódico.

Cuánto es la recompensa por el robo en centro comercial de Bucaramanga

En respuesta, Javier Sarmiento, el alcalde de Bucaramanga, ofreció una recompensa de 100 millones de pesos para quien brinde información que contribuya a la captura de los otros seis individuos implicados, quienes se presume aguardaban en el exterior del centro comercial, según el citado medio.

