La Policía Nacional confirmó la identidad del uniformado que murió durante el violento enfrentamiento con la banda que intentó asaltar una joyería en el centro comercial Cuarta Etapa, en Bucaramanga.

Se trata del intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, quien perdió la vida en medio del cruce de disparos que se desató cuando los delincuentes se toparon con los investigadores que intentaban frustrar el robo.

El director de la institución, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, entregó un mensaje contundente al lamentar la muerte del uniformado y destacar su actuación durante el operativo. En sus palabras, Leal Briceño actuó con valentía para evitar que la banda armada consumara el hurto.

Qué pasó en el centro comercial Cuarta Etapa

En su declaración, el general Rincón Zambrano señaló que, gracias a la reacción inmediata, cinco delincuentes fueron capturados y dos armas de fuego quedaron incautadas. Además, confirmó que uno de los presuntos asaltantes fue abatido después de atacar a los policías que estaban en el lugar.

¡𝗛𝗘́𝗥𝗢𝗘 𝗔𝗦𝗘𝗦𝗜𝗡𝗔𝗗𝗢 𝗧𝗥𝗔𝗦 𝗙𝗥𝗨𝗦𝗧𝗥𝗔𝗥 𝗨𝗡 𝗛𝗨𝗥𝗧𝗢! En una rápida y valiente acción de nuestros policías en #Bucaramanga, fue frustrado un hurto en un Centro Comercial. 𝗖𝗶𝗻𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗳𝘂𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗰𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗱𝗼𝘀… pic.twitter.com/Q6eABPcH49 — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) November 29, 2025

El alto oficial describió el hecho como un ataque directo contra los investigadores y aseguró que la institución no permitirá que el crimen quede sin consecuencias. En su mensaje, enfatizó:

“Durante el procedimiento, uno de los presuntos criminales fue abatido tras atacar a nuestros investigadores y, lamentablemente, un héroe de nuestra institución, el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, fue asesinado en el cruce de disparos. Toda mi solidaridad a su familia, con la promesa de que este hecho no quedará impune”.

La balacera, que sembró pánico entre comerciantes y visitantes del centro comercial, continúa bajo investigación mientras las autoridades avanzan con el proceso judicial contra los capturados y con la identificación completa de la estructura criminal involucrada.

