El norte de Cali volvió a ser escenario de un violento episodio luego del asesinato del abogado Fredy Albeiro Zapata, baleado dentro del reconocido restaurante Ventolini, en la avenida Sexta con calle 28. Testigos indicaron que la víctima portaba un arma de fuego al momento del ataque.

(Vea también: Violenta balacera en heladería de Cali dejó dos muertos: buscan a los sicarios)

Según El Tiempo, Zapata no era un nombre desconocido para las autoridades. El abogado aparecía mencionado en una denuncia presentada el pasado 9 de septiembre por la exjuez de paz Cruz Magnolia Sánchez, cuyo crimen estremeció a la ciudad hace solo unas semanas.

Crimen de abogado estaría relacionado con muerte de jueza

Cabe resaltar que Sánchez fue asesinada el 13 de noviembre en la avenida Sexta Norte con calle 44. Hombres armados habrían interceptado el taxi en el que se movilizaba y la acribillaron en plena vía pública, de acuerdo con las primeras informaciones recopiladas por ese diario.

La exfuncionaria ejerció como juez de paz de la comuna 2 durante una década, hasta que fue destituida en 2022 por presuntas irregularidades en una diligencia realizada sin autorización de una de las partes involucradas, según el mencionado diario.

Con dos crímenes enlazados por denuncias anteriores y ejecutados en zonas concurridas, las autoridades enfrentan un escenario que aumenta la tensión en Cali y abre nuevos interrogantes sobre lo que había detrás de ambos expedientes, además de que se intenta esclarecer quien fue la segunda persona asesinada junto al abogado en el restaurante.

