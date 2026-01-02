Una grave situación de movilidad se presenta a esta hora en el kilómetro 2 de la vía Bogotá-Girardot, ya que en la zona de Boquerón, a pocos kilómetros de Melgar, se presentó un accidente con una volqueta doble troque.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Bloqueo en vía Girardot–Mosquera arma dolor de cabeza a viajeros en regreso del puente festivo)

Según se ha podido ver en las imágenes compartidas en las redes sociales, la volqueta quedó sin sus llantas delanteras, luego de un choque con otro vehículo, lo cual dejó al conductor lesionado. De hecho, fue trasladado de una vez a un hospital cercano para tratar sus heridas, que de principio se conoce que no fueron de gravedad.

Estas son las imágenes del incidente:

Lee También

#Novedades | Se presenta paso restringido en el km 2, sentido Bogotá-Girardot, en la variante de Melgar, por siniestro vial. Unidades de la Concesión atienden el evento y Policía realiza manejo de tráfico para mejorar la movilidad en el menor tiempo posible. pic.twitter.com/0zs62ifcd0 — Vía Sumapaz (@ViaSumapaz) January 2, 2026

#CUNDINAMARCA. Sobre las 14:00h, de este viernes 02ENE, se presentó accidente de tránsito en la vía Bogotá – Girardot, en el sector del Boquerón, dos kilómetros antes de Melgar. Involucró una volqueta doble troque, dejo una persona lesionada (conductor del pesado vehículo), fue… pic.twitter.com/tapSwy2JCI — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) January 2, 2026

#Atención Un fuerte accidente se presentó en la vía Bogotá – Girardot en el kilómetro 2 +200 entre una volqueta y un camión, hecho que deja a un conductor lesionado. Al parecer, el accidente se habría ocasionado por un microsueño, sin embargo, se adelantan las investigaciones. A… pic.twitter.com/w2S5g4EzTZ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 2, 2026

De inmediato llegaron las autoridades para mover el pesado vehículo y recoger toda la tierra que cayó, pero mientras eso ocurrió la vía estuvo completamente cerrada, lo que ocasionó una gran congestión en una época en la que aún hay muchos viajeros.

(Ver también: Conductores se salvan de susto por nuevas cámaras en vía Bogotá-Girardot en puente festivo)

Sin embargo, luego de unos minutos se logró dar apertura a un carril, por lo que de a poco ha comenzado a fluir un poco más el tráfico en ese sector. No obstante, Vía Sumapaz, concesión encargada de esta vía, les pidió paciencia a los conductores que se movilicen en esa zona en ambos sentidos, ya que debido al tamaño de los vehículos involucrados no ha sido sencillo retomar la normalidad total de la situación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.