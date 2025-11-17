El ansiado regreso a casa tras el puente festivo se convirtió en un verdadero dolor de cabeza y una prueba de paciencia para cientos de viajeros. El cierre parcial en el kilómetro 32 de la crucial vía que conecta Girardot con Mosquera, a la altura del sector Alto de Copial, desata en este momento un lento flujo vehicular. La principal arteria de conexión desde el suroccidente del país hacia la capital sufrió un estrangulamiento que, a pesar de las maniobras de las autoridades, causa demoras y frustración entre quienes buscan finalizar su descanso.

El incidente vial fue reportado por el Instituto Nacional de Vías (Invias) hacia las 11:00 a. m. del domingo 16 de noviembre. Un repentino deslizamiento de tierra y material rocoso se produjo en el tramo comprendido entre Anapoima y Apulo, obstruyendo por completo la calzada en ambos sentidos. Ante la magnitud del derrumbe y el riesgo latente de nuevos movimientos, la decisión inmediata fue mantener un bloqueo total del corredor por motivos de seguridad, mientras personal técnico y de maquinaria pesada iniciaba las labores de inspección y remoción.

Mientras las familias permanecían varadas o buscaban dónde pasar la noche, el equipo de Invías trabajaba sin descanso para habilitar, al menos, un paso mínimo. Fue solo hasta las 6:30 a. m. de este lunes 17 de noviembre que se confirmó la apertura del tráfico a un solo carril. Esta medida provisional, aplicada de forma alternada para ambos sentidos, alivió la presión inicial, pero no eliminó el problema completamente.

La situación no es fácil de eludir debido a que no hay una ruta alterna oficial y viable para este tramo, según menciona Invías. Al no haber un desvío que pueda absorber el alto volumen de vehículos que se desplazan durante el pico de retorno festivo, miles de conductores podrían verse afectados.

Hola @OscarRojasRamos buenos días, se presenta paso a un carril vía Girardot – Mosquera por deslizamiento, sector El Copial, km 32, aplica en ambos sentidos. No hay ruta alterna. — INVIAS #767 (@numeral767) November 17, 2025

Las autoridades viales han hecho un enérgico llamado a los usuarios para que conduzcan con extrema cautela en el tramo habilitado y, sobre todo, a mantenerse atentos a los comunicados oficiales, pues cualquier nueva lluvia podría comprometer la estabilidad del terreno y forzar un nuevo cierre total.

¿Cómo funciona el pico y placa regional en Bogotá hoy 17 de noviembre de 2025?

La medida de pico y placa regional se implementa este lunes festivo, 17 de noviembre de 2025, como estrategia clave para gestionar el alto flujo vehicular de quienes regresan a la capital. El objetivo principal es garantizar un ingreso escalonado y más fluido, mitigando los habituales trancones que se presentan al finalizar los puentes festivos. Es fundamental que los conductores que planean entrar a Bogotá tengan en cuenta los horarios y las terminaciones de placa para evitar sanciones y contribuir a la movilidad de la ciudad.

La restricción está dividida en dos franjas horarias cruciales. En un primer momento, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. Mientras que entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. se manejará otro horario. A continuación las placas y los horarios correspondientes:

12:00 del mediodía a las 4:00 p. m.: 0, 2, 4, 6 y 8.

4:00 p. m. y las 8:00 p. m.: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes del mediodía o después de las 8:00 p. m.: no habrá restricción.

