La vía al Llano, una de las carreteras más importantes del país, sufrió un nuevo problema de movilidad por cuenta de una tractomula que se volcó en la variante habilitada por el deslizamiento del kilómetro 18.

El momento del accidente quedó captado en cámaras de seguridad. Coviandina, empresa encargada de la concesión, dio a conocer las imágenes e informó que el eje vial estará inhabilitado por varias horas.

“Se presenta cierre total en la variante del k18+000 debido a siniestro vial que involucra tractomula con volcamiento y carga (container lleno de llantas). No se tiene tiempo de apertura, pues se debe desocupar el container para levantarlo y así retirarlo”, informó la compañía en su cuenta de X.

(2:15 a.m.) *Atencion* Este es en momento en el que se presenta el siniestro vial con volcamiento de carga (container) que tiene cierre total de la variante del k18+000 en ambos sentidos. Siga las recomendaciones de la Policía. pic.twitter.com/siUNHiIBSW — Coviandina (@CoviandinaSAS) November 8, 2025

Noticia en desarrollo…

