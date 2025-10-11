Durante el fin de semana del puente festivo del Día de la Raza se espera que transiten por lo menos 2.5 millones de vehículos por las vías de Cundinamarca, según informó la gobernación.

En este sentido, se habilitó un plan éxodo con especial atención en la vía al Llano, y más teniendo en cuenta que a la celebración se le suma el remate de la semana de receso escolar y accidentes que se presentan en esa ruta.

Además, se anunciaron medidas de seguridad vial. Para este propósito, se dispuso el despliegue de 400 policías de tránsito y transporte, apoyados por 800 soldados del Ejército Nacional, quienes tendrán la misión de custodiar las vías y asegurar el buen desarrollo del plan establecido.

Por su parte, el secretario de Movilidad del departamento, Diego Jiménez, informó que este sábado se espera uno de los picos más altos de movilidad del fin de semana, especialmente sobre la Autopista Sur, donde avanzan las obras de las fases II y III de TransMilenio.

Jiménez recordó que, para mitigar la congestión, se habilitó un “bypass” a la altura del Portal El Vínculo, mientras equipos operativos de la Alcaldía de Soacha, la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) y la Gobernación de Cundinamarca permanecen en el sector coordinando acciones para agilizar el tránsito vehicular.

Medidas especiales para la vía al llano

En paralelo, se reportan novedades en el kilómetro 18 de la vía al Llano, donde continúa el paso controlado de tres horas por sentido. De acuerdo con la concesión Coviandina y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se implementó el siguiente manejo de tráfico:

Éxodo (sábado 11 de octubre): tránsito habilitado Bogotá–Villavicencio desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

tránsito habilitado desde las Retorno (lunes festivo 13 de octubre): cierre del paso Bogotá–Villavicencio en el sector El Uval a la 1:30 p.m. , con acompañamiento de vehículos hasta el km 18 . Posteriormente, se habilitará el sentido Villavicencio–Bogotá hasta la medianoche .

cierre del paso en el sector , con acompañamiento de vehículos hasta el . Posteriormente, se habilitará el sentido hasta la . Restricción de carga: vigente desde el sábado 10 hasta el lunes 13 de octubre a las 11:59 p.m., con el propósito de garantizar mayor fluidez en ambos sentidos del corredor.

4:05 a.m2025-10-11T04:05:49-05:00 ID: kburi Habilitan la variante del k18+300-19+200 en sentido Villavicencio-Bogotá (2:50 a.m.) En el marco del PCO se informa: Variante del k18+300-19+200, habilitada en sentido Vcio /Btá con fila hasta el K36+300 y fila en espera al siguiente paso sentido Btá /Vcio en el K10+100. Siga las recomendaciones de la autoridad de tránsito. Evite siniestros viales. pic.twitter.com/uuFYsnXrhg — Coviandina (@CoviandinaSAS) October 11, 2025

4:10 a.m 2025-10-11T04:10:25-05:00 ID: rxbvd Plan semáforo para el paso de vehículos en vía al Llano (11:42 p.m). Durante la madrugada se implementará el Plan Semáforo en el corredor vial, el cual consiste en permitir el paso de 150 vehículos en sentido Vcio/Btá y 100 vehículos en sentido Btá/Vcio, con el fin de mejorar la movilidad y garantizar un tránsito seguro. pic.twitter.com/e5QACz4q3B — Coviandina (@CoviandinaSAS) October 11, 2025

