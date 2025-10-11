El presidente Gustavo Petro aterrizó este sábado en Bogotá procedente de Bruselas, acompañado por Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos colombianas que habían sido secuestradas por fuerzas israelíes mientras participaban en la Flotilla Global Sumud, una misión humanitaria con destino a Gaza.

Según informó el sistema de medios públicos, el mandatario fue recibido por una comitiva ministerial y familiares de las activistas, quienes esperaban en el aeropuerto su llegada.

Una vez en suelo colombiano, el presidente Petro entregó un obsequio de agradecimiento a Bedoya y Barreto como gesto de reconocimiento a su labor en la misión humanitaria en Gaza, según registró RTVC Noticias.

“A pesar de los ataques, esa movilización mundial corrió el corazón de Trump un poco más lejos que el de Netanyahu, por eso Gaza se torna feliz, a pesar del dolor”, dijo el mandatario al entregar los obsequios a las jóvenes, en medio de besos y abrazos.

Las dos mujeres, integrantes de la Flotilla Global Sumud, habían sido retenidas mientras intentaban transportar ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. Su liberación se concretó tras gestiones diplomáticas y mediaciones internacionales.

La presencia de Petro en Bruselas se dio en el marco de una serie de encuentros con representantes de la Unión Europea, donde abordó temas de cooperación y el conflicto en Gaza.

