Este viernes 10 de octubre, el presidente Gustavo Petro volvió a quedar en el centro del debate por un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter) luego del anuncio del Premio Nobel de Paz 2025, que este año fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, por su defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Cuánto dinero ganó María Corina Machado por el Nobel de Paz? La cifra es astronómica)

Lejos de sumarse a las múltiples felicitaciones que recibió la dirigente por parte de gobiernos, personalidades y organismos internacionales, el mandatario colombiano escribió un mensaje que provocó más desconcierto que reconocimiento.

En su publicación, Petro decidió comenzar hablando de Wangari Maathai, ambientalista keniana que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2004 y que falleció en 2011.

Lee También

“Felicito a Wangari y a María Corina por sus premios nóbeles. Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz”, escribió el presidente.

Acá, el mensaje:

El comentario fue acompañado de la cita a una publicación del Premio Nobel de la Paz, que recordaba el aniversario del galardón que recibió Maathai hace 21 años. Sin embargo, al tratarse del día en que se anunciaba el Premio Nobel de Paz 2025, la atención debía centrarse en la nueva ganadora: María Corina Machado. Por eso, el orden y el tono del mensaje de Petro llamaron poderosamente la atención.

El hecho de que el presidente felicitara primero a una Nobel fallecida antes que a la ganadora del año originó críticas inmediatas en redes sociales, donde cientos de usuarios calificaron su mensaje de “desconectado” y “políticamente calculado”.

El mandatario no solo pareció ignorar que Wangari Maathai murió hace 14 años, sino que además dedicó a María Corina Machado una frase distante, en la que no destacó sus méritos, sino que se limitó a expresar una vaga “esperanza de que ayude al diálogo en su país”.

En Blu Radio, por ejemplo, se abrió un debate sobre la actitud del mandatario. Los periodistas coincidieron en que el mensaje fue una muestra del malestar que provoca en Petro reconocer públicamente a figuras que enfrentan a Nicolás Maduro, su aliado político en la región.

El periodista Felipe Zuleta fue uno de los más duros en su análisis: “El presidente perdió contacto con la realidad, no solo de Colombia. Eso de hoy es demencial y muestra el talante dañado de su alma. Es no tener la grandeza de decirle a María Corina Machado ‘la felicito’”, expresó en ‘Mañanas Blu’.

Por su parte, Ricardo Ospina apuntó directamente a la conveniencia política del mensaje:

“Le sirve para quedar bien con su amigo Maduro”, dijo, aludiendo a la cercanía que ha tenido Petro con el régimen venezolano.

El director del espacio, Néstor Morales, también cuestionó la publicación del mandatario y consideró que fue una maniobra para evitar reconocer abiertamente el triunfo de una opositora a Maduro:

Y agregó: “Le es imposible reconocer al señor presidente que hay personas que luchan por la democracia en Venezuela y que el señor Maduro es el gran derrotado el día de hoy.”

María Corina Machado ganó histórico premio Nobel de Paz

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue entregado a María Corina Machado por su “valiente compromiso con la defensa de los derechos democráticos y la búsqueda pacífica de un cambio político en Venezuela”, según el Comité Noruego.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

El reconocimiento fue interpretado como un mensaje global de respaldo a la oposición venezolana, en momentos en que la comunidad internacional busca presionar por elecciones libres en ese país.

Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz

Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.