Durante su visita oficial a Bélgica, el presidente Gustavo Petro rechazó el reciente fallo del Consejo de Estado que fija restricciones a sus intervenciones en televisión. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que la decisión busca silenciarlo.

“Eso se llama censura al presidente elegido por el pueblo y la respuesta es: Poder Constituyente”, escribió el mandatario en la red social.

Cabe mencionar que el fallo del alto tribunal establece que las alocuciones presidenciales deberán cumplir criterios específicos relacionados con su justificación, frecuencia, contenido y duración. Solo podrán emitirse en circunstancias calificadas como urgentes y deberán ser solicitadas ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) con suficiente detalle temático.

Eso se llama censura al presidente elegido por el pueblo y la respuesta es : Poder Constituyente. https://t.co/tKw7WC8C0T — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2025

En la parte resolutiva del documento, se estipula que las intervenciones no podrán repetirse de forma continua, como por ejemplo en un mismo intervalo semanal. Además, la duración de cada intervención debe indicarse con claridad y no puede extenderse más allá de un tiempo razonable.

En los últimos meses, el presidente ha usado frecuentemente estos espacios para hablar sobre los avances de su Gobierno en temas como la reforma a la salud, el sistema educativo y la lucha contra el narcotráfico. Esta práctica fue cuestionada por los demandantes, quienes consideran que interrumpir la programación habitual afecta el derecho de los ciudadanos a elegir libremente los contenidos que consumen.

Frente a las críticas, la Presidencia argumentó que todas las alocuciones han seguido el trámite establecido por la CRC. Desde el Gobierno se defendió la legalidad de estas intervenciones, asegurando que cada solicitud se remitía a la Comisión y, tras su aprobación, los canales de televisión procedían con la transmisión.

Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz

Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.