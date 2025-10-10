Según Zuleta, la respuesta del mandatario fue “demencial” y reflejó “el talante dañado de su alma”, ya que no tuvo la grandeza de felicitar a Machado por su lucha en favor de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

Sigue a PULZO en Discover

La controversia se generó cuando Petro publicó en su cuenta de X un mensaje confuso en el que felicitó por error a Wangari Maathai, ganadora del Nobel en 2004 y fallecida en 2011, lo que muchos consideraron un desatino diplomático.

Durante el programa ‘Mañanas Blu’, Zuleta señaló que este hecho demuestra que el presidente “perdió contacto con la realidad” y criticó también a sus asesores y seguidores por construir una imagen falsa de Petro como “presidente de la paz”.

Lee También

El periodista subrayó que este tipo de errores dañan la credibilidad del mandatario y evidencian su desconexión con los temas internacionales, al tiempo que resaltó la falta de empatía y reconocimiento hacia figuras que luchan por la libertad en América Latina.

Qué dijo Petro tras el Nobel de María Corina Machado

El presidente Gustavo Petro generó controversia al reaccionar en su cuenta de X al anuncio del Premio Nobel de Paz 2025, otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado.

En lugar de felicitarla directamente, el mandatario comenzó su mensaje mencionando a Wangari Maathai, ambientalista keniana fallecida en 2011, quien ganó el Nobel en 2004.

Petro escribió: “Felicito a Wangari y a María Corina por sus premios nóbeles. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz”.

Este mensaje fue considerado confuso y políticamente calculado, pues muchos interpretaron que buscaba minimizar el reconocimiento a Machado para no incomodar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela y aliado político de Petro.

Las críticas surgieron principalmente desde Blu Radio, donde periodistas como Felipe Zuleta calificaron la publicación como una muestra de desconexión con la realidad y falta de grandeza, mientras Ricardo Ospina sostuvo que el mandatario intentó quedar bien con Maduro.

Néstor Morales agregó que Petro evitó reconocer el triunfo de una figura opositora al régimen venezolano.

El Comité Noruego destacó que Machado recibió el Nobel por su defensa de los derechos democráticos y su compromiso con una transición pacífica en Venezuela, lo que fue interpretado como un fuerte mensaje internacional contra la dictadura de Maduro.

Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz

Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.