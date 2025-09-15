Una densa nube de controversias se levantó en medio del duelo por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Entre los asistentes al funeral, emergió un nuevo foco de tensión política producida por un controversial intercambio entre María Claudia Tarazona, viuda del fallecido, y la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

María Claudia Tarazona alzó su voz para denunciar una presunta amedrentación por parte de Cabal durante el funeral. Según Tarazona, la senadora Cabal le habría susurrado en una intimidante y molesta frase, “Tú no conoces Colombia”, además de intentar grabarla con un micrófono que llevaba, algo que para María Claudia significó una amenaza, especialmente al encontrarse en la delicada situación de haber perdido a su esposo y estar con sus hijos.

Sin embargo, la versión de Cabal refuta tajantemente las acusaciones. En un comunicado emitido posteriormente, explicó que el micrófono que llevaba es usado por ella habitualmente para atender a los medios durante las sesiones del Congreso. En términos de su presencia en el Capitolio y su interacción con Tarazona, estas estuvieron motivadas por el respeto y el dolor que sintió por su colega fallecido, como afirmó ella y se ve en los videos.

Al respecto, en Blu Radio se debatió sobre el tema y uno de los panelistas, Felipe Zuleta, lanzó su opinión sobre lo que él vio en los videos y soltó el nombre de la persona que para él está diciendo la verdad.

“La verdad yo vi la entrevista completa. Uno le cree a alguien o no y yo le creo a María Fernanda Cabal. Es que en esas imágenes que le aparecieron del abrazo, sí se ve que le dice que tiene un micrófono, pero yo no la vi a Tarazona tan incómoda. Se ve una cosa muy amable, a mi no me suena. Le creo a Cabal cuando dice que los políticos andan con un micrófono, eso es cierto”, señaló.

Finalmente, Zuleta hizo una dura aseveración sobre la viuda de Miguel Uribe y destapó las intenciones que, según él, tiene ella para 2026: “Ya se metió, se metió en la campaña de su suegro. María Claudia Tarazona desde el primer día del atentado está en campaña, a mi me parece”.

Adicional a este episodio, Tarazona expresó públicamente su desagrado por la presencia del presidente Gustavo Petro y su gabinete durante el funeral. Incluso afirmó que haría todo lo posible para mantener la solemnidad del último adiós a su esposo, de acuerdo a los valores y principios de este. Este rechazo a la presencia de figuras del actual Gobierno añade un componente político a un momento de duelo, resaltando diferencias ideológicas y personales entre los representantes de poder político en Colombia.

