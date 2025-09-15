En medio del duelo por la muerte de su esposo, María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, expuso amenazas verbales por parte de la senadora María Fernanda Cabal. La presunta intimidación ocurrió durante el velorio del difunto senador, evento que tuvo lugar dentro del recinto del Capitolio Nacional en Bogotá y que contó con la asistencia de destacadas hechuras públicas y familiares.

Tarazona sostiene que la advertencia de Cabal venía cargada de un tenor político y al parecer surgía del temor a que la viuda se ilusionara con involucrarse en la política. Ella relata que “Cabal, con un micrófono encendido en la camisa, me dijo: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’”, palabras que la viuda interpretó como una amenaza y un posible miedo a su incursión en el escenario político.

El dolor por la pérdida de su esposo se encuentra envuelto en indignación frente a estas actitudes, las cuales exacerban la tragedia con fines políticos. Tarazona cuenta cómo, en medio de la angustia por la muerte de Uribe Turbay, algunos buscan mejoras electorales o políticas y cómo estas acciones profundizan el sufrimiento.

De hecho, a raíz de esas declaraciones, en redes sociales se publicó el video del momento exacto en que María Fernanda Cabal le habla con un micrófono a Tarazona. En dicha grabación se ve como la viuda de Miguel Uribe le pide respetuosamente que se quite dicho dispositivo y, lo que se ve en las imágenes, es que la conversación continúa de manera tranquila.

Además, Tarazona lamenta el trato que ha recibido tras el fallecimiento de su esposo. Dice que ha sentido situaciones irrespetuosas que empañan su duelo y añade una carga emocional adicional en estos momentos de dolor. En sus declaraciones, destaca la importancia de respetar el dolor de la pérdida y pide contener el intento por convertir ese duro golpe en un herramienta política.

Ante la adversidad, la viuda destaca el apoyo de líderes como Paloma Valencia. Agradece el acompañamiento de Valencia quien, según Tarazona, estuvo a su lado en esos momentos difíciles, ofreciendo un abrazo sincero y palabras reconfortantes. Todo en contraposición a su encuentro con Cabal.

Desafortunadamente, el suceso que envuelve a María Claudia Tarazona, la senadora Cabal y el difunto Senador Uribe Turbay, no es un evento aislado. Refleja la ardua carga histórica que han tenido que soportar los colombianos; la violencia política y el ambiente de hostilidad son problemáticas que se han mantenido a lo largo de la historia del país

