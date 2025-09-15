La vida de María Claudia Tarazona dio un giro devastador hace un mes, cuando su esposo, el reconocido político colombiano Miguel Uribe Turbay, fue asesinado en un atentado que conmocionó al país. En una reciente entrevista con Noticias RCN, María Claudia compartió el arduo camino de duelo que ha enfrentado desde ese trágico día, sin que por ello hubiese dejado que su fe decaiga.

“Si no tienes esperanza, no llegas al día”, señaló. Esa esperanza fue la que la sostuvo durante las angustiosas semanas previas a la muerte de Miguel, rodeada de intervenciones médicas y signos de resistencia por parte del hombre que describe como un “titán”. Pero la fe le proporcionó la fortaleza final para aceptar y prepararse para la inminente partida de su esposo, llegando incluso a transformarla espiritualmente.

No obstante, ese sentir se vio enturbiado por una profunda indignación hacia el Gobierno Nacional y, especialmente, hacia el presidente Gustavo Petro. María Claudia y su familia solicitaron que ni el presidente ni sus funcionarios asistieran al funeral de su esposo, dado que no consideraban su presencia apropiada en medio del dolor. Al hablar del mandatario, María Claudia no ocultó su rechazo: lo calificó de “descarado” y prefirió evitar cualquier contacto con él

Pese al trágico escenario, María Claudia no planes abandono para Colombia. Al contrario, reafirmó su amor y respeto por el país, siguiendo el ejemplo de su esposo, y mostró una actitud valiente al aseverar: “Amo este país profundamente, lo respeto con mucho honor, como lo hacia Miguel”. Además, recordó a los colombianos la importancia de no olvidar la verdad detrás del asesinato de su esposo: “a Miguel lo mataron”, dijo, para evitar que su partida pase a ser una tragedia más en el olvido.

En cuanto a los 7 años de pena que recibió alias ‘Tian’, el menor sicario que le disparó a Miguel Uribe, Tarazona reaccionó a esa sentencia y lo que piensa de los menores que utilizan para cometer este tipo de actos.

“Creo que desde el punto de vista de política criminal hay que replantear ese tema. Porque si un niño de 15 años toma la decisión de acabar con la vida de una persona, la consecuencia debe ser proporcional a eso y eso tiene dos aristas: la primera, respondes por tus actos y respondes proporcionalmente. Así funciona la vida y lo segundo es protegerlo. Si a un niño le ofrecen 20 millones de pesos, su vida no tiene ningún valor y le dicen sale en 7 o en 5 o 4. Él va y mata sin ningún problema, pero si le dicen son 40 ya seguramente lo pensará”, mencionó.

Finalmente, reveló qué le diría al joven si se lo llega a encontrar en algún momento: “No podemos tener oficina de sicarios menores en Colombia. No puede ser que en Colombia se busquen menores para sicario. Las políticas criminales tienen que cambiar. Fue muy doloroso, yo me caí al piso cuando me dijeron que un joven de 15 años le había disparado a Miguel. Yo soy mamá y pienso en mucho dolor en ese hijo, la diferencia para él es que tuvo una mamá que mataron, cero educación, droga, maltrato y odio. Me da dolor y rabia, claro que estuvo mal, pero yo no escogí el camino de la venganza, si lo pudiera ver, le diría que ‘tu vida sigue, tienes una segunda oportunidad de cambiar, la de Miguel no”.

