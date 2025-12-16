Hacia la 1:33 a. m. de este martes 16 de diciembre se presentó un temblor de magnitud 2.8 con epicentro en el océano Pacífico a 30 kilómetros de Bahía Solano (Chocó).
(Vea también: Extraño comportamiento que tuvieron celulares Android durante temblor en Colombia: no se esperaba)
Así lo informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). De acuerdo con el reporte oficial, el sismo se registró con una profundidad menor a 30 kilómetros en la latitud 6.45 con longitud -77.54.
Aunque por la magnitud fue poco perceptible, el movimiento telúrico causó preocupación para la costa chocoana porque no fue el único evento sísmico que se presentó en las últimas horas.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-12-16, 01:33 hora local Magnitud 2.8, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/JgOJZI7oxM
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 16, 2025
Temblor de magnitud 2.9 cerca de Pizarro (Bajo Baudó)
Horas antes, a las 21:45 el departamento del Chocó fue alertado por un sismo de magnitud 2.9 a unos 52 kilómetros de Pizarro (Bajo Baudó), cerca del sismo de esta madrugada. En esa ocasión, la profundidad fue similar.
Por fortuna, y gracias a que no fueron de alta intensidad, no se emitió ninguna alerta ni se reportaron daños materiales o víctimas luego de los dos eventos sísmicos.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-12-15, 21:45 hora local Magnitud 2.9, Profundidad 33 km, Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo pic.twitter.com/h6euTpo44v
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 16, 2025
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO