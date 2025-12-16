Hacia la 1:33 a. m. de este martes 16 de diciembre se presentó un temblor de magnitud 2.8 con epicentro en el océano Pacífico a 30 kilómetros de Bahía Solano (Chocó).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Extraño comportamiento que tuvieron celulares Android durante temblor en Colombia: no se esperaba)

Así lo informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). De acuerdo con el reporte oficial, el sismo se registró con una profundidad menor a 30 kilómetros en la latitud 6.45 con longitud -77.54.

Aunque por la magnitud fue poco perceptible, el movimiento telúrico causó preocupación para la costa chocoana porque no fue el único evento sísmico que se presentó en las últimas horas.

Lee También

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-12-16, 01:33 hora local Magnitud 2.8, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/JgOJZI7oxM — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 16, 2025

Temblor de magnitud 2.9 cerca de Pizarro (Bajo Baudó)

Horas antes, a las 21:45 el departamento del Chocó fue alertado por un sismo de magnitud 2.9 a unos 52 kilómetros de Pizarro (Bajo Baudó), cerca del sismo de esta madrugada. En esa ocasión, la profundidad fue similar.

Por fortuna, y gracias a que no fueron de alta intensidad, no se emitió ninguna alerta ni se reportaron daños materiales o víctimas luego de los dos eventos sísmicos.

¿Cómo reportar un sismo en Colombia? La forma en que se percibe un sismo varía según factores como su magnitud, la profundidad de origen y la distancia al epicentro. Cuando una persona siente un movimiento telúrico, reportarlo resulta fundamental, ya que esa información permite estimar con mayor rapidez los efectos iniciales del evento y facilita una respuesta más precisa por parte de los organismos de emergencia. El Servicio Geológico Colombiano habilita, cada vez que reporta un temblor en sus canales oficiales, el formulario denominado ‘Sismo Sentido’. A través de este mecanismo, los ciudadanos pueden describir de qué manera percibieron el movimiento. Estos reportes contribuyen a identificar posibles daños, orientar a las entidades encargadas de la atención y determinar la intensidad sísmica, un indicador cualitativo clave para comprender mejor el comportamiento y la amenaza sísmica en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.