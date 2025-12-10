Sobre las 3:27 de la mañana de este 10 de diciembre se dio un fuerte sismo que dañó el sueño de muchos bogotanos.

Sigue a PULZO en Discover

Una de las situaciones frecuentes durante los sismos es el aviso que llega a los Android segundos antes del movimiento telúrico. Sin embargo, eso no pasó en esta ocasión.

La razón, explicada por Néstor Mortales en Blu Radio, es que los celulares notifican sismos de 6 grados para arriba. El de este miércoles fue de 5,8 grados y por eso no hubo tal alerta.

¿Cómo activar alertas de sismos en el celular?

La duda de muchas personas radica en cómo activar las alertas de temblor en teléfonos Android y qué aplicaciones pueden utilizar los usuarios de iPhone para recibir esos avisos sísmicos.

Lee También

En Android, el servicio de alerta está integrado de forma gratuita. Permite que el teléfono detecte movimientos sísmicos cercanos y envíe una notificación segundos antes del temblor, lo que ofrece tiempo para evacuar o buscar un lugar seguro.

Para activarlo, se debe abrir la configuración del dispositivo, ingresar a la sección de Seguridad y emergencia y seleccionar Alertas de terremotos.

Si esta opción no aparece directamente, puede encontrarse en el menú de Ubicación, dentro de la opción Avanzada.

En el caso del iPhone, iOS no tiene un sistema nativo de alertas sísmicas, pero existen aplicaciones gratuitas que cumplen esa función.

My Earthquake Alerts & Feed ofrece monitoreo sísmico en tiempo real y un mapa mundial de actividad sísmica con notificaciones basadas en la ubicación del usuario.

AccuWeather, aunque es una aplicación meteorológica, también envía alertas sobre sismos y otros fenómenos naturales.

Earthquake Network también brinda un sistema de alerta temprana de última generación, con avisos en tiempo real, información adicional y actualizaciones constantes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.