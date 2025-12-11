Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes el norte de Japón, según información del Servicio Meteorológico local. El movimiento telúrico obligó a emitir una alerta de tsunami pocos días después de un sismo de magnitud 7,5 en la misma región, incidente que dejó al menos 50 heridos.

La Agencia Meteorológica de Japón ajustó su reporte inicial —que señalaba una magnitud de 6,5— y confirmó un impacto mayor en la zona costera del Pacífico norte, según informó la agencia AFP.

Con base en esa actualización, el organismo emitió una advertencia por posibles olas de tsunami que podrían alcanzar hasta un metro de altura en sectores del litoral expuesto al océano.

El temblor se originó a una profundidad moderada, lo cual incrementó la percepción del movimiento en áreas habitadas. Autoridades locales en las prefecturas del norte activaron protocolos de evacuación preventiva y pidieron a los residentes mantenerse alejados de playas, puertos y zonas bajas.

En paralelo, equipos de emergencia evalúan posibles daños en infraestructura crítica, especialmente puentes, carreteras, líneas férreas y redes de distribución eléctrica. Aunque no se reportaron afectaciones graves de inmediato, las autoridades destacaron que el monitoreo continuaría durante el resto de la jornada debido a la posibilidad de réplicas.

¿Cuándo fue el terremoto de magnitud 7.5 en Japón?

El pasado 8 de diciembre se presentó un sismo de 7.5, que dejó decenas de lesionados y afectó edificaciones en varias localidades, intensificó la atención sobre la estabilidad sísmica de la región.

Organismos científicos señalaron que esta cadena de movimientos forma parte de la actividad habitual del cinturón de fuego del Pacífico, zona donde convergen placas tectónicas y donde se registran algunos de los terremotos más fuertes del mundo.

Estas son imágenes del terremoto en Japón. ¿Ven los edificios balancearse con fuerza, qué miedo verdad? Lo que debe dar miedo es que no lo haga. pic.twitter.com/HweB0NbuK2 — José Manuel (@jmgi1968) December 9, 2025

