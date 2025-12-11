La tensión volvió a subir en el norte de Japón este viernes luego de que las autoridades activaran una alerta de tsunami tras el fuerte sismo que sacudió la región. La Agencia Meteorológica nipona revisó al alza la magnitud del movimiento telúrico —de 6,5 a 6,7— y advirtió que el temblor podría provocar olas de hasta un metro sobre la costa que da al Pacífico.

La advertencia llega en un momento especialmente sensible para el país, pues apenas días atrás esa misma zona fue golpeada por un terremoto de 7,5 que dejó al menos 50 personas heridas, lo que mantiene a la población en estado de máxima precaución.

La entidad meteorológica lanzó un mensaje contundente para quienes se encuentran cerca del mar, instando a atender las instrucciones sin demora.

“Salgan inmediatamente del mar quienes estén en él y aléjense de la playa. La marea seguirá agitada. No se acerquen a la playa ni entren en el mar mientras no se desactive la advertencia de tsunami”, señaló la autoridad, que mantiene vigilancia constante sobre el comportamiento de las olas.

Las recomendaciones buscan evitar que residentes o turistas se expongan a variaciones repentinas del oleaje, especialmente en zonas donde la actividad sísmica reciente ha provocado inestabilidad adicional.

Advertencia de tsunami a raíz del temblor de magnitud 6,7 ocurrido sobre las 11:44 horas cerca de la costa este de la prefectura de Aomori. El agua podría alcanzar 1 metro en las costas de las prefecturas de Hokkaidō, Aomori, Iwate y Miyagi.

Por ahora, las autoridades continúan monitoreando el litoral norte, mientras los organismos de emergencia se mantienen en alerta ante la posibilidad de que el nivel del mar registre cambios bruscos en las próximas horas.

Recomendaciones ante alerta de tsunami en Japón:

Por favor refúgiense en un lugar más alto o bien entren en edificios destinados a refugio, quienes se encuentren cerca de la costa o de los ríos.

El tsunami arribará repetidas veces. No abandonen el lugar seguro mientras no se desactive la alerta de tsunami.

