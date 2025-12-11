La líder opositora venezolana María Corina Machado, desafiando el exilio marcado por la persecución en su país, ha sido galardonada con el premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, Noruega. En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la líder de la oposición reiteró su intención firme de regresar a su nación llevando consigo el premio.

Durante la rueda de prensa, Machado afirmó: “Mi deber era venir para llevar el premio de vuelta a Venezuela”, dijo Machado al ser consultada sobre si volvería a su país, que está fracturado por la crisis política y asediado por la violación de los derechos humanos.

El reconocimiento que Machado recibe de la comunidad internacional a través del Nobel de la Paz, se presenta como un llamado de atención no solo para ella, sino para todos los venezolanos que anhelan un cambio en la situación del país. En este contexto, el premio representa un respaldo a la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela y es un fuerte mensaje a la comunidad internacional acerca de la grave crisis que vive la nación suramericana.

Machado también se refirió a la intrincada situación política de Venezuela y señaló una posible intervención militar por parte de los Estados Unidos, en coordinación con el régimen venezolano, aunque no profundizó en detalles específicos al respecto.

“Maduro empezó la guerra”, señaló. Además, se refirió a las alianzas del chavismo con Hezbolá y la guerrilla colombiana.

La lucha política de Machado también cobró un alto precio en su vida personal. Después de dos años en el exilio, Machado finalmente pudo reencontrarse con su hija en Oslo, un emotivo momento que pone en evidencia el costo humano y familiar que ha tenido su batalla política.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.