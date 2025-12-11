La dirigente opositora María Corina Machado afirmó en Oslo que su retorno a Venezuela es inminente, aun cuando permanece en la clandestinidad desde hace casi un año. La declaración se produjo durante su presencia en la capital noruega, donde fue reconocida por el Premio Nobel de la Paz 2025, según reportes de BBC News.

“Claro que voy a volver. Sé exactamente los riesgos que estoy corriendo”, expresó la líder, quien llegó tarde a la ceremonia. De acuerdo con AFP, su aparición sorprendió incluso a sectores diplomáticos, pues continuaba con prohibición de salida de su país.

¿Cómo logró viajar María Corina Machado a Oslo (Noruega)?

De acuerdo con información divulgada por The Wall Street Journal, María Corina Machado abandonó Venezuela en la noche del 8 de diciembre utilizando un disfraz y una peluca para evadir los controles militares. Partió desde un suburbio de Caracas, donde permaneció oculta durante varios meses, y llegó a un pequeño poblado costero donde la esperaba una embarcación que formaba parte de una operación clandestina.

Según el relato reconstruido por WSJ, el trayecto terrestre comprendió el paso por diez puestos de control militar, en un recorrido que se extendió por más de diez horas. Cada retén implicó un riesgo directo de identificación. Después de completar el desplazamiento por tierra, la dirigente abordó una lancha de madera que la condujo por el mar Caribe hasta la isla de Curaçao, en medio de condiciones de navegación descritas como adversas por fuentes consultadas.

Versiones citadas por el mismo medio indican que desde Curaçao Machado tomó un avión privado que la trasladó hacia Europa, con una breve escala en territorio estadounidense.

De acuerdo con estas publicaciones, su salida contó con apoyo logístico especializado y habría involucrado notificaciones a autoridades estadounidenses para evitar confusiones con movimientos no autorizados en el Caribe.

Durante su llegada a Oslo, Machado saludó brevemente desde el balcón de un hotel ante un grupo de simpatizantes. Este gesto evidenció que la dirigente había completado con éxito una de las operaciones de escape político más complejas de los últimos años, en medio de un escenario de persecución y tensión creciente dentro de Venezuela.

