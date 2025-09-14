Ha pasado un poco más de un mes del fallecimiento de Miguel Uribe, ocurrido el pasado 11 de agosto. Sin embargo, para sus seres queridos aún sigue siendo un difícil momento que atraviesan, mientras siguen las investigaciones para dar con todos los responsables del asesinato.

Con ese contexto, María Claudia Tarazona dio detalles de cómo vivió aquel día que supo de la muerte de su esposo. La viuda de Uribe Turbay rememoró cuando recibió la triste llamada que le informaba del deceso.

Le puede interesar: "Tenía un micrófono": viuda de Miguel Uribe dice que María F. Cabal la amenazó en el funeral

En una entrevista para Noticias RCN, Tarazona detalló que sus hijos entraron en pánico, por lo que ella, con las pocas fuerzas que tenía, tomó valor para consolar a sus seres queridos. Momentos después, se dirigió a la clínica Fundación Santa Fe para ver el cuerpo sin vida del senador, víctima de un ataque armado el 7 de junio.

“Entré a ver a Miguel y lo vi muerto”, dijo la viuda de Miguel Uribe, en una charla con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN.

Una vez entró a la sala donde tenían a su esposo, María Claudia Tarazona miró todo el cuerpo y lo tocó, notando que aún estaba en una temperatura considerablemente alta. “Recorrí toda la camilla, todos los aparatos que tenía, aún estaba caliente su cuerpo.”

Lea también: "¡Descarado, atrevido!": viuda de Miguel Uribe se refiere a Gustavo Petro en RCN

Sumado a ello, detalló ese duro momento y en el que tuvo que acompañar a su esposo cuando fue trasladado a la Fundación Santa Fe, horas después de que un menor de edad le disparara en el parque El Golfito de Modelia (Bogotá).

“Esa imagen de Miguel muerto, junto con la imagen que tengo de recuerdo de llevar su cabeza durante 14 minutos en la ambulancia hasta la Fundación Santa Fe, son los momentos más espantosos que pueda vivir un ser humano… Horrible”, agregó Tarazona.

Luego de haber visto el cuerpo del senador, su esposa detalló que se fue sola a un parque para que sus hijos no la vieran y pudiera desahogar todo su dolor.

“Después me fui a un parque a gritar, cerca de mi casa y lejos de Alejandro… Grité desde lo más profundo de mi alma, me dolieron los abdominales, buscando a Miguel en algún lugar”.

