Una acusación de amenaza protagonizó un escenario político ya tenso en los momentos de despedida del senador Miguel Uribe Turbay. María Claudia Tarazona, viuda del senador, denunció que la senadora María Fernanda Cabal la amenazó durante el velorio, la cual negó categóricamente la acusación.

En una entrevista, Tarazona afirmó que Cabal se le acercó con un micrófono encendido, susurrando palabras intimidantes en un momento de profunda tristeza. “Le pedí que retirara el micrófono, pero ella lo negó”, relató Tarazona, agregando que finalmente Cabal cedió y retiró el dispositivo.

En respuesta, Cabal publicó un comunicado oficial a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), aclarando que llevaba un micrófono por su trabajo con los medios y que su presencia en el Capitolio fue motivada por su dolor por la pérdida de su colega. “No hubo ningún comentario intimidante de mi parte”, afirmó Cabal, añadiendo que Tarazona había sido amable con ella durante el evento.

La senadora Cabal expresó su asombro ante las acusaciones, enfatizando su relación respetuosa con Uribe Turbay, marcada por el respeto a sus principios y algunas discrepancias. Defendió su compromiso con Colombia y rechazó las acusaciones de amenaza: “Mi compromiso con Colombia es trabajar con honestidad, transparencia y respeto”, dijo Cabal.

Mientras tanto, Tarazona también mostró su disgusto por la participación del presidente Gustavo Petro y miembros de su gabinete en las exequias de su esposo. En unas declaraciones publicadas, la viuda de Uribe consideró inapropiada la presencia de Petro en el funeral, declarando que lucharía para preservar la solemnidad del acto según sus valores y el legado de su esposo.

Sumado a ello, Cabal en otra publicación compartió una imagen siguiendo su desencuentro con María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe: “El que no puede derrotarte, busca destruir tu reputación. Envidia, simple”, dijo la senadora en una imagen y mensaje que expresó.

Por tanto, estas acusaciones e intercambios han evidenciado tensiones políticas y personales en el marco de la muerte del senador Miguel Uribe. La senadora Cabal y la viuda Tarazona han expresado sus diferencias no sólo con respecto a los hechos del velorio, sino sobre la participación o rechazo de figuras del Gobierno en el funeral.

