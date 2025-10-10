El dinero que se ganó María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz, en la madrugada de este 10 de octubre, es una cifra considerablemente alta y que reconoce el trabajo de la persona reconocida, sea cual sea su labor o nacionalidad. En este caso particular fue dado por su batalla por los derechos democráticos de los ciudadanos de su país.

Justamente, debido a este reconocimiento, millones de colombianos y venezolanos se preguntan cuánta plata ganó María Corina Machado por el Nobel vs. Juan Manuel Santos (quien se llevó este galardón en 2016). Se trata de una comparación bastante llamativa, considerando que la condecoración se dio en la misma categoría: Paz. No obstante, hay casi 10 años de diferencia, lo que hace que las cifras puedan oscilar, ya que la dotación se hace en coronas suecas.

En el caso de la excandidata presidencial venezolana, la cantidad de dinero que se le reconocerá en este 2025 es de 11 millones de coronas suecas (4.493’236.384 pesos), un monto que es estipulado y regulado por la Fundación Nobel. Sin duda, es una cantidad bastante alta y que reconoce su labor, ya sea que muchos estén de acuerdo o no.

¿Cuánto recibió Juan Manuel Santos por el Premio Nobel 2016?

El expresidente colombiano fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2016 por sus decididos esfuerzos para poner fin al conflicto armado de más de 50 años con las FARC. Más allá del incalculable prestigio que conlleva este reconocimiento, el premio también se traduce en una significativa suma económica. En ese año, el valor del galardón para Juan Manuel Santos ascendía a 8’000.000 millones de coronas suecas (3.272’531.263 pesos).

Es decir que, en comparación, María Corina Machado ganó 3’000.000 de coronas suecas más (1.225’935.934 de pesos) que el expresidente Juan Manuel Santos, marcando una diferencia bastante pronunciada —monetariamente hablando—.

Esta diferencia se debe a que los montos se ajustan en función de los rendimientos financieros, las necesidades de la fundación y otros aspectos, ya que se utilizan para cubrir los costos de los premios, administración y eventos. La dotación está diseñada para que el capital principal no se agote, por lo que el dinero que se otorga como premio cada año está sujeto a las ganancias obtenidas con las inversiones, las cuales fluctúan anualmente.

¿Quién decide el ganador del Premio Nobel de la Paz?

El Premio Nobel de la Paz es un galardón único, y su proceso de selección está custodiado por el Comité Noruego del Nobel, un organismo independiente con sede en Oslo (Noruega). A diferencia de los otros premios Nobel, que se otorgan en Suecia, el de la Paz se confía a este comité por la decisión original de Alfred Nobel, quien consideró que Noruega estaba mejor posicionada para evitar la politización del galardón en su época.

Este comité está compuesto por cinco miembros, los cuales son nombrados por el Storting, el parlamento noruego. Es crucial señalar que, aunque son designados por el parlamento, los miembros actúan de forma completamente independiente de cualquier influencia gubernamental o política durante su ejercicio. Los miembros suelen ser figuras destacadas con una gran experiencia en asuntos internacionales, derechos humanos y desarme, garantizando un proceso de evaluación riguroso y objetivo.

María Corina Machado gana el Nobel de Paz

El Premio Nobel de la Paz fue otorgado este 10 de octubre a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado por sus esfuerzos "a favor de una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".