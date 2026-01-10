Conseguir empleo poco tiempo después de graduarse sigue siendo uno de los principales retos para miles de jóvenes en Colombia, pero el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) aseguró que hay programas tecnológicos que hoy están abriendo puertas casi de inmediato al mercado laboral.

De acuerdo con datos revelados por la entidad, hay cinco tecnólogos que concentran la mayor demanda por parte de las empresas, debido a que responden directamente a las necesidades actuales del sector productivo. La información se conoció tras el balance de matrículas y cobertura alcanzado durante 2025.

Entre los programas con mayor salida laboral aparece Análisis y Desarrollo de Software, que se ha convertido en uno de los más apetecidos por empresas de tecnología, servicios y comercio digital. A este se suma Coordinación de Procesos Logísticos, clave para sectores como transporte, comercio exterior y distribución, que siguen creciendo en el país.

Otro de los tecnólogos con fuerte demanda es Gestión Contable e Información Financiera, un perfil que las compañías siguen necesitando para el manejo de recursos, impuestos y control financiero. Estos tres programas concentran buena parte de los cupos tecnológicos del Sena, lo que evidencia su alta conexión con el empleo formal.

La lista la completan Desarrollo Publicitario, enfocado en mercadeo y estrategias comerciales, y Gestión Agroempresarial, que responde a la necesidad de fortalecer el campo con perfiles técnicos y administrativos, especialmente en regiones rurales.

Desde el Sena explicaron que la estrategia apunta a formar talento que no solo se gradúe, sino que encuentre oportunidades reales de trabajo. Por eso, la entidad ha priorizado programas alineados con sectores que están contratando y que requieren mano de obra calificada de manera constante.

