La Alcaldía de Bogotá, por medio de la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, abrió una nueva convocatoria laboral para que los ciudadanos puedan iniciar el 2026 con trabajo. En total, el Distrito puso a disposición más de 500 vacantes, dirigidas a personas que se encuentren en búsqueda de empleo formal en la capital.

De esta manera, la oferta incluye cargos operativos, técnicos, tecnológicos y profesionales, lo que permite que personas con distintos niveles de formación y experiencia puedan postularse hasta el 3 de enero de 2026, según recogió Blu Radio.

Entre los perfiles requeridos se encuentran auxiliares de cocina, operarios de producción y empaque, meseros, auxiliares de bodega y logística, cajeros, asesores de atención al cliente, técnicos eléctricos, conductores y auxiliares de salud, entre otros.

Las vacantes hacen parte de la estrategia Talento Capital, con la que el Distrito busca fortalecer la empleabilidad y facilitar el contacto entre empresas y trabajadores. Algunas de las posiciones están orientadas a sectores como comercio, servicios, industria, logística y salud.

¿Cómo postularse a las ofertas de empleo del distrito en Bogotá?

El proceso de postulación se adelanta de manera virtual, mediante el registro de la hoja de vida en la plataforma del www.serviciodeempleo.gov.co, donde los aspirantes pueden consultar los requisitos y aplicar según su perfil.

Además, quienes requieran acompañamiento cuentan con atención presencial en los puntos de la Agencia Distrital de Empleo (carrera 13 # 27-00, local 12), donde reciben asesoría para actualizar su hoja de vida y mejorar sus competencias laborales.

Desde la administración distrital se destacó que esta convocatoria busca ofrecer oportunidades reales de ingreso laboral al inicio del año, en un momento clave para muchas familias bogotanas que buscan estabilidad económica y proyección profesional.

¿Qué perfiles busca la convocatoria de empleo Talento Capital en Bogotá?

La iniciativa busca personal para los siguientes cargos:

Auxiliar de cocina.

Oficiales de obra.

Chef.

Auxiliar de producción – cocina.

Cajera.

Operario de producción y empaque.

Jefe de enfermería extramural.

Auxiliar de bodega.

Auxiliar de enfermería extramural.

Meseros.

Tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas.

Auxiliar de odontología.

Practicante de SST – acondicionamiento deportivo.

Técnico eléctrico.

Conductor sector construcción.

Tramitador de aduanas.

Solucionador.

Asesor de cartera.

Profesional I contabilidad.

Profesional II contabilidad.

Asesor.

Coordinador de operaciones de carteras.

Conductor C2.

Auxiliar de mecánica automotriz.

Auxiliar de distribución.

Ingeniero civil.

Ayudante de obra.

Brigadista.

Banderero.

Auxiliar logístico para punto de venta.

Esteticista.

Asesor de cobranza (cartera castigada).

Auxiliar y gestor operativo.

Operador de bus zonal.

