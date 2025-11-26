Los cargos disponibles están enfocados en perfiles de ventas, servicio al cliente, seguridad, tecnología, comunicaciones, ingeniería de datos y desarrollo web. La empresa indicó que los aspirantes podrán consultar los requisitos y aplicar directamente a través de su plataforma oficial, en la que se detalla la ubicación, modalidad y tipo de contrato para cada una de las posiciones.

¿Cuánto pagan en Falabella Colombia?

De acuerdo con información publicada por portales como Computrabajo y El Empleo, los salarios en Falabella Colombia varían según el tipo de contratación y el tiempo laborado. En el caso de los asesores de medio tiempo, los pagos corresponden proporcionalmente a las horas trabajadas, tomando como base el salario mínimo legal vigente. Estos empleos suelen enfocarse en funciones de atención al cliente, apoyo en ventas y organización de productos dentro de las tiendas.

Para quienes trabajan tiempo completo, los portales reportan que los sueldos van desde un salario mínimo hasta cifras que alcanzan los 4’000.000 de pesos, dependiendo del cargo y la responsabilidad asignada. Los puestos con ingresos más altos suelen estar relacionados con roles administrativos, de supervisión o de liderazgo en áreas comerciales. Estos valores pueden variar según la ciudad, la experiencia del empleado y las políticas internas de la compañía.

¿Cómo es trabajar en Falabella?

Trabajar en Falabella, según comentarios recopilados en la página web Reddit, se caracteriza por un ambiente dinámico y orientado a resultados, donde la atención al cliente es un pilar central. Los usuarios señalan que existen oportunidades de desarrollo profesional, beneficios laborales y un entorno que permite aprender en distintas áreas, lo que para muchos genera una percepción de estabilidad y colaboración dentro de la empresa.

Sin embargo, las experiencias compartidas también reflejan diferencias entre cargos y dependencias. Algunos empleados mencionan desafíos como una posible carga laboral elevada y dificultades en procesos de administración o liderazgo. Aun así, otros participantes valoran positivamente la cultura interna y aseguran que las condiciones favorecen el crecimiento, lo que evidencia opiniones variadas sobre la experiencia laboral en la compañía.