Escrito por:  Redacción Empleo
Nov 26, 2025 - 6:27 am

Falabella abrió más de 10 vacantes en su operación de Bogotá y en el municipio de Cota (Cundinamarca), dirigidas a personas interesadas en trabajar en modalidades de medio tiempo o tiempo completo. De acuerdo con la información publicada por la multinacional en su portal web, las ofertas pertenecen al sector ‘retail’ y están orientadas a fortalecer diferentes áreas internas.

A continuación, algunos de los empleos que están disponibles:

Vacantes  Lugar de trabajo Salarios Aplicar 
Asesor integral (tiempo completo) Bogotá Confidencial Postularse 
Asesor integral (medio tiempo) Bogotá Confidencial Postularse 
‘Category manager ecommerce’ vestuario
 Bogotá Confidencial Postularse
Ingeniero BI Cota (Cundinamarca) Confidencial Postularse
‘Product owner’ Cota (Cundinamarca) Confidencial Postularse

Jefe de comunicaciones externas

 Bogotá Confidencial Postularse

Encargado de seguridad

 Cota (Cundinamarca) Confidencial Postularse

Analista de gestión humana

Lee También
Bogotá Confidencial Postularse
anterior
siguiente

Los cargos disponibles están enfocados en perfiles de ventas, servicio al cliente, seguridad, tecnología, comunicaciones, ingeniería de datos y desarrollo web. La empresa indicó que los aspirantes podrán consultar los requisitos y aplicar directamente a través de su plataforma oficial, en la que se detalla la ubicación, modalidad y tipo de contrato para cada una de las posiciones.

¿Cuánto pagan en Falabella Colombia?

De acuerdo con información publicada por portales como Computrabajo y El Empleo, los salarios en Falabella Colombia varían según el tipo de contratación y el tiempo laborado. En el caso de los asesores de medio tiempo, los pagos corresponden proporcionalmente a las horas trabajadas, tomando como base el salario mínimo legal vigente. Estos empleos suelen enfocarse en funciones de atención al cliente, apoyo en ventas y organización de productos dentro de las tiendas.

Para quienes trabajan tiempo completo, los portales reportan que los sueldos van desde un salario mínimo hasta cifras que alcanzan los 4’000.000 de pesos, dependiendo del cargo y la responsabilidad asignada. Los puestos con ingresos más altos suelen estar relacionados con roles administrativos, de supervisión o de liderazgo en áreas comerciales. Estos valores pueden variar según la ciudad, la experiencia del empleado y las políticas internas de la compañía.

¿Cómo es trabajar en Falabella?

Trabajar en Falabella, según comentarios recopilados en la página web Reddit, se caracteriza por un ambiente dinámico y orientado a resultados, donde la atención al cliente es un pilar central. Los usuarios señalan que existen oportunidades de desarrollo profesional, beneficios laborales y un entorno que permite aprender en distintas áreas, lo que para muchos genera una percepción de estabilidad y colaboración dentro de la empresa.

(Vea también: DHL ofrece empleos en toda Colombia: presenciales y con beneficios que dan ganas de trabajar)

Sin embargo, las experiencias compartidas también reflejan diferencias entre cargos y dependencias. Algunos empleados mencionan desafíos como una posible carga laboral elevada y dificultades en procesos de administración o liderazgo. Aun así, otros participantes valoran positivamente la cultura interna y aseguran que las condiciones favorecen el crecimiento, lo que evidencia opiniones variadas sobre la experiencia laboral en la compañía.

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO