Falabella abrió más de 10 vacantes en su operación de Bogotá y en el municipio de Cota (Cundinamarca), dirigidas a personas interesadas en trabajar en modalidades de medio tiempo o tiempo completo. De acuerdo con la información publicada por la multinacional en su portal web, las ofertas pertenecen al sector ‘retail’ y están orientadas a fortalecer diferentes áreas internas.
A continuación, algunos de los empleos que están disponibles:
|Vacantes
|Lugar de trabajo
|Salarios
|Aplicar
|Asesor integral (tiempo completo)
|Bogotá
|Confidencial
|Postularse
|Asesor integral (medio tiempo)
|Bogotá
|Confidencial
|Postularse
|
‘Category manager ecommerce’ vestuario
|Bogotá
|Confidencial
|Postularse
|Ingeniero BI
|Cota (Cundinamarca)
|Confidencial
|Postularse
|‘Product owner’
|Cota (Cundinamarca)
|Confidencial
|Postularse
|
Jefe de comunicaciones externas
|Bogotá
|Confidencial
|Postularse
|
Encargado de seguridad
|Cota (Cundinamarca)
|Confidencial
|Postularse
|
Analista de gestión humana
Lee También
|Bogotá
|Confidencial
|Postularse
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO