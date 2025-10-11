Con la llegada de la temporada de fin de año, se abre una imperdible oportunidad laboral en Colombia con más de 5.000 vacantes que están disponibles en distintos sectores y regiones del país. Esto se suma a ofertas de trabajo para profesionales en Bayer Colombia.

(Vea también: Cómo acceder a ofertas de empleo del ICBF en Colombia; buscan profesionales, técnicos y más)

Las nuevas plazas buscan responder al incremento en la demanda de empleo propio de esta época y favorecer a personas con diferentes niveles de experiencia,. Los perfiles solicitados abarcan áreas como ventas, logística, producción y servicio al cliente.

Manpower abrió 5.000 vacantes de empleo para temporada de Navidad

La multinacional ManpowerGroup Colombia, líder en soluciones de talento humano, es la compañía que conecta a los candidatos con estas más de 5.000 vacantes de temporada. Según explicó Milena Useche Holguín, gerente Nacional de Reclutamiento y Selección.

Las vacantes están disponibles en varias regiones: Bogotá y municipios cercanos, Medellín y su Área Metropolitana, Rionegro, Cali, Santanderes, Eje Cafetero, Barranquilla y otras zonas del país, lo que amplía el acceso a oportunidades para personas en distintas localidades.

“La temporada de fin de año es una gran oportunidad para que muchas personas accedan a su primer empleo o fortalezcan su experiencia laboral en sectores clave para la economía”, indicó Useche.

¿Cómo acceder a vacantes de fin de año de Manpower?

Además, la directiva precisó que existen opciones que no requieren experiencia previa, lo que abre la puerta a quienes buscan su primer empleo formal. Los interesados podrán postularse de manera gratuita y segura a través del portal oficial CandidatosManpowerColombia, único canal habilitado para aplicar.

Entre los cargos más destacados se encuentran: Asesor Integral, Vendedor, Asesor de Tienda, Auxiliares de Bodega (recibo, rampa, montacarguistas), Auxiliares Logísticos, Operarios de Producción y de Equipos, Impulsadoras, Promotores y Gestores de Servicio.

Recomendaciones para evitar fraudes laborales

Ante el aumento de fraudes en ofertas de trabajo, ManpowerGroup recordó a los candidatos que deben tomar precauciones básicas para garantizar procesos de selección confiables:

No pagar por procesos de selección. Los servicios de reclutamiento son gratuitos. Verificar siempre los canales oficiales. Postularse solo en el portal institucional o redes verificadas. Evitar pagos por adelantado. Nunca se solicitan transferencias para capacitaciones o asesorías. Revisar los correos electrónicos. Solo son válidos los que provienen de @manpowergroup.com.co o @manpower.com.co.

