El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad gubernamental dedicada a la protección de la niñez, adolescencia y familia en Colombia, abre de manera continua convocatorias laborales en distintas áreas.

Estas oportunidades fortalecen la economía y permiten el desarrollo de talentos en el país. No obstante, el proceso de postulación sigue pasos definidos que los aspirantes deben conocer.

Por esta razón, desde el 2023 (a través de la resolución 6893), la entidad habilitó un banco de hojas de vida para los interesados en acceder a las vacantes de empleo en diferentes ciudades del país.

¿Cómo registrar la hoja de vida en la plataforma del ICBF?

El registro de la hoja de vida en el aplicativo del ICBF constituye el siguiente paso. Allí, los aspirantes ingresan datos básicos, un correo electrónico y contraseña, además de adjuntar la documentación que demuestre el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria.

El ICBF ofrece cargos de carrera administrativa y puestos de libre nombramiento y remoción, como direcciones regionales. En este último caso, las convocatorias se difunden directamente en el portal institucional, respetando las normas de manejo de datos personales y brindando la opción de presentar observaciones sobre las hojas de vida aceptadas.

La oferta no se limita a cargos profesionales. También incluye empleos técnicos y operativos, como psicólogos, nutricionistas, técnicos en primera infancia y auxiliares de servicios generales. Estas vacantes se difunden en portales oficiales y plataformas reconocidas para permitir una postulación directa.

Aspirar a un empleo en el ICBF implica inscribirse en el portal oficial, estar atento a las convocatorias publicadas por la CNSC o el propio ICBF y contar con la documentación requerida. Este proceso no solo representa una oportunidad laboral, sino que refuerza los servicios esenciales para la población más vulnerable.

Para poder ingresar al banco de hojas de vida del ICBF y aspirar a sus vacantes, es necesario cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Tener la nacionalidad colombiana o cumplir con la normatividad migratoria vigente.

o cumplir con la normatividad migratoria vigente. Presentar un documento de identidad válido (cédula de ciudadanía o documento equivalente).

(cédula de ciudadanía o documento equivalente). Contar con formación académica acorde al cargo al que se aspira (título profesional, técnico o tecnológico, según la convocatoria).

acorde al cargo al que se aspira (título profesional, técnico o tecnológico, según la convocatoria). Estar libre de inhabilidades legales para ejercer funciones públicas.

para ejercer funciones públicas. Registrar los datos personales en banco de hojas de vida del ICBF en este link: https://bancohojasdevida.icbf.gov.co/BHV/login.

Adjuntar certificados y documentos que acrediten cumplimiento de requisitos solicitados en la convocatoria (estudios, experiencia, cursos, etc.).

Aceptar las condiciones legales, de manejo de datos y políticas institucionales asociadas al proceso de selección.

