La abogada y defensora de derechos humanos Viviana Vargas Vives denunció públicamente que enfrenta una acción de tutela interpuesta por Fredy Arley Castellanos, hombre señalado de haber abusado de varios menores en un jardín infantil administrado por el ICBF en Bogotá.

De acuerdo con Vargas, Castellanos sostiene que una de sus publicaciones en la red social X vulneró su honra, su buen nombre y la presunción de inocencia. El trino en cuestión fue publicado el 6 de mayo de 2025, cuando la activista expuso los presuntos hechos de violencia contra niños de entre dos y tres años, incluso señalando que algunos habrían sido contagiados con VIH.

En ese momento, la abogada calificó al hombre como “pedóf… y pederasta”, asegurando que casos como este son posibles gracias a “estructuras patriarcales e instituciones que facilitan la impunidad y encubren la explotación sexual de niños y adolescentes”.

Tras la acción de tutela, Vargas Vives aclaró su publicación añadiendo la palabra “presunto”, subrayando que Castellanos se encuentra en investigación pero no ha sido condenado. Sin embargo, afirmó que esa rectificación constituye una limitación a su derecho a denunciar, protegido por la Constitución y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la libertad de expresión.

“Procedo a rectificar entonces mi trino para decir que el señor capturado, imputado y acusado por acceso carnal violento a menor de 14 años, Fredy Arley Castellanos, podría ser presuntamente un pederasta y pedóf… serial”, precisó la activista en un nuevo pronunciamiento.

Además, Vargas recordó que el artículo 44 de la Carta Magna establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los adultos, por lo que insistió en que la protección de las infancias debe ser prioritaria en este proceso.

En qué va el caso contra el profesor Fredy Castellanos

Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron en un hogar infantil del barrio Villa Javier, en la localidad de San Cristóbal. Allí, Castellanos, quien se desempeñaba como cuidador, habría abusado de tres niños de apenas tres años entre marzo y abril de 2025.

Las denuncias fueron respaldadas por evaluaciones psicológicas y dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal, que confirmaron cambios en el comportamiento de los menores y afectaciones a su integridad física y emocional.

En mayo de 2025, la Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados. No obstante, el acusado no aceptó los cargos.

El caso continúa en investigación, mientras la denuncia de Vargas Vives sobre la tutela reabre el debate entre la defensa de los derechos de las víctimas y la garantía de la presunción de inocencia en procesos judiciales.

